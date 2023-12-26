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Наталья Сергунина: За полгода к бизнес-порталу Russpass присоединилось более 500 туркомпаний

За полгода с момента запуска портала «Russpass. Бизнес» там зарегистрировалось более 500 туристических компаний, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Они получили доступ к личному кабинету и набору различных инструментов. Например, участники могут найти новых партнеров, запросить персональную аналитику или уточить актуальные данные в сфере туризма. Об этом CNews сообщили представители Правительства Москвы.

«Самый популярный раздел — "Проекты и мероприятия". Он помогает отслеживать основные события города для профессионалов индустрии туризма. Информацию о них могут размещать и сами организаторы, зарегистрированные в системе. С помощью портала уже подано более 1,5 тыс. заявок на участие в разных программах — от образовательных интенсивов до бизнес-миссий в другие регионы и страны», — сказала Наталья Сергунина.

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Цифровизация

В топе самых популярных событий оказались столичная туристическая премия «Путеводная звезда», первая международная конференция по деловому туризму Meet Global Mice Congress и мероприятия Московского туристического хаба — деловой коммуникационной площадки для представителей туристической отрасли.

На портале также доступны калькулятор для расчета размера грантов в сфере туризма, которые предоставляет город туроператорам и организаторам деловых мероприятий, фотобанк с яркими видами столицы и аналитические статьи. Из них пользователи узнают о последних тенденциях в сфере путешествий. Так, чаще всего посетители портала обращались к материалам «Карта туристических объектов, где действуют китайские платежные сервисы» и «Кто отдыхает в Москве: портрет внутреннего туриста».

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