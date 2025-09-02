«Софтлайн Решения» обеспечила EdTech-компанию платформой UEMaaS

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, обеспечила EdTech-проекту централизованное управление корпоративными компьютерами и мобильными устройствами. Благодаря решению UEMaaS обновления и настройки теперь выполняются быстро и безопасно в удаленном режиме. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Заказчик — EdTech-компания с собственной образовательной платформой. Ее сотрудники пользуются ноутбуками и ПК под управлением Windows, Linux и iOS, в том числе для удаленной работы над сайтом и приложением. Чтобы повысить уровень кибербезопасности и организовать централизованное управление корпоративными устройствами, клиент напрямую обратился к ключевому ИТ-партнеру — «Софтлайн Решениям».

Учитывая курс на импортонезависимость, эксперты компании предложили заказчику приобрести подписку на облачную платформу UEMaaS (Unified Endpoint Management as a Service). Это готовый сервис для управления мобильными устройствами, ноутбуками и рабочими станциями. Заказчику подошел этот вариант, поскольку он поддерживает удаленную платформу, на которой проходят занятия.

UEMaaS позволяет централизованно управлять устройствами всех ОС из единой консоли, контролировать обновления ПО и обеспечивать безопасность. При этом вся инфраструктура расположена в России, а клиенты получают русскоязычную техническую поддержку и обучение по администрированию продукта.

Благодаря UEMaaS заказчик управляет всеми корпоративными устройствами: централизованно разворачивает приложения, настраивает политики безопасности и обновляет ПО. Это обеспечивает бесперебойную работу удаленных сотрудников без необходимости их физического присутствия в офисе, все операции выполняются дистанционно.

Команда «Софтлайн Решений» оказывает заказчику полный спектр поддержки. Партнерство продолжает развиваться — сервис регулярно совершенствуется с учетом растущих потребностей, а технические специалисты оперативно обрабатывают замечания по функционалу платформы.

«Ключевой фактор долгосрочного сотрудничества — партнерство, построенное на доверии. Заказчик знает, что мы предоставляем не только качественный продукт, но и полное сопровождение на всех этапах: от настройки до решения нестандартных задач. Клиент ценит такую надежность: при росте компании и постепенном масштабировании системы мы сохраняем скорость реакции и проактивный подход. Именно это мотивирует заказчика расширять сотрудничество и на другие направления», — сказала Марта Цыкова, ведущий менеджер по работе с ключевыми клиентами ГК Softline.