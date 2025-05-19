Российская edtech-компания выпустила первую систему для генерации учебного контента с искусственным интеллектом

ИТОРУМ ЭМ АР, резидент «Сколково», поставщик цифровых решений для корпоративного образования, представил систему создания учебного контента на основе искусственного интеллекта. Алгоритм сам создает, монтирует и озвучивает курсы на основе корпоративных документов и накопленных регламентов.

Российский поставщик цифровых и решений для корпоративного образования ИТОРУМ ЭМ АР выпустил решение Edwise – систему создания учебного контента на основе искусственного интеллекта. Алгоритм обрабатывает корпоративные документы, включая технические инструкции, записи экранов и регламенты, а затем превращает их в полноценные курсы, видео-уроки, тестирования и другие форматы контента.

За качество материалов отвечает методология TWI в принципах работы алгоритма: он изучает документы, извлекает ключевые смыслы, структурирует их и автоматически формирует слайды, изображения, а также профессиональную озвучку через ИИ-аватара. В отличие от точечных внешних инструментов, архитектура Edwise создана с учетом стандартов корпоративной безопасности, импортонезависима и доступна в формате on-premise. Для облачного решения стоимость составила от 49 тыс. руб. до 149 тыс, руб. ежемесячно в зависимости от доступного функционала и объема курсов.

Разработку первыми внедряли производственные компании, в числе которых «Русал», НЛМК, «Уралкалий», «Северсталь», «Восток-Сервис», «Технониколь» и др. Благодаря технологии стало возможным создавать видео-курс по сложным техническим процессам силами одного инженера без дополнительных компетенций. Edwise самостоятельно готовит сценарии из инструкций, назначает задачи для сотрудника на производстве, а во время съемки со смартфона руководит процессом.

Решение ускорило оцифровку регламентов компаний, которые хранятся в бумажном виде, и повысила эффективность отделов обучения – так, в «Русал» создали более 100 видео-уроков по производственным процессам за пять месяцев, используя ИИ-аватаров. По сравнению с самостоятельной работой скорость создания материалов выросла в шесть раз, производительность отдела — на 500%, а сами сотрудники оценили опыт работы с платформой на 4,5 из 5 баллов.

«Сегодня наша ключевая задача — адаптация ИИ-инструментов под конкретные бизнес-задачи. Мы сталкиваемся с вызовами интеграции ИИ в существующие обучающие процессы, а также с необходимостью повышения цифровой грамотности персонала. Внедрение технологии Edwise уже показало ощутимые результаты: сократилось время на создание материалов, снизились затраты на их разработку. Особенно ценно, что алгоритмы позволяют создавать яркий и наглядный аудио- и видеоконтент, повышающий вовлеченность и качество усвоения. Это дает нам возможность переходить от формального обучения к более осмысленному, персонализированному и гибкому подходу», – сказал Максим Москвитин, начальник ОРПС, «Русал».

Помимо создания материалов компании пользуются генерацией тестирований и модулем Edwise Pilot – безопасным виртуальным помощником, который отвечает на запросы сотрудников, опираясь только на корпоративную базу знаний. Также на платформе можно проводить вебинары и встречи, которые будут автоматически адаптированы для последующего обучения.

«Согласно нашим данным, именно функционал создания учебного контента сегодня не закрывает ни один из участников LMS-рынка – 97% компаний создают контент вручную. А себестоимость качественного курса начинается с 600 тыс. руб., не учитывая затраты на методологов и операционные процессы. На фоне растущих требований к обучению, в первую очередь со стороны сотрудников, инвестиции в автоматизацию создания контента – важная часть цифровизации обучения в целом», – сказал Ильдар Мубаракшин, генеральный директор, ИТОРУМ ЭМ АР.

Инвестиции в систему создания учебного контента составили 150 млн руб. После выхода Edwise на массовый рынок компания планирует и дальше развивать продукт под задачи российского рынка корпоративного образования. Система стала следующим продуктом портфеля ИТОРУМ ЭМ АР, наиболее известному по AR-решению «Удаленный эксперт», который помог автоматизировать производства АО «Данон Россия», ООО «Нестле Россия», НИПИГАЗ и др.