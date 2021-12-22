«Аэродиск» и «Севинтеграция» будут вместе развивать ИТ-рынок Крыма

«Аэродиск», российский производитель решений в области хранения данных и виртуализации, и «Севинтеграция», севастопольское подразделение федерального ИТ-холдинга «Росинтеграция», подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации политики импортозамещения в сфере ИТ на полуострове Крым.

«Особенность Крыма заключается в режиме повышенного санкционного давления, который серьезно усложняет реализацию любых проектов в ИТ. Основная цель проведения форума здесь – познакомить местных ИТ-специалистов, бизнес-лидеров и представителей госсектора с потенциалом отечественных высокотехнологичных продуктов. По многим направлениям нужно действовать оперативно и решительно, именно поэтому в рамках форума мы подписывали документы о сотрудничестве с лидерами российской ИТ-отрасли и нашим региональным представительством. Компания “Аэродиск” является нашим стратегическим партнером, который имеет положительный опыт участия в проекте, реализованном в Крыму – для суперкомпьютера “Афалина” для СевГУ компания поставила СХД. Мы видим большой потенциал применения продуктов “Аэродиска” на полуострове для всех актуальных задач, связанных с хранением и обработкой данных в проектах цифровизации», — сказал Дмитрий Гвоздюк, президент группы компаний «Росинтеграция».

«Для развития региона в ИТ-направлении необходимо применять комплексный подход, когда взаимодействие поставщиков оборудования и софта координируется через центры компетенций в рамках специализированных площадок. В этом смысле форум «Севинтеграции» представляет собой оптимальный формат для системной работы, а взаимодействие наших компаний позволит покрыть запросы региона по направлению систем хранения данных. Координированное сотрудничество с поставщиками продуктов по информационной безопасности, защите персональных данных и шифрованию, производителями процессоров и сетевых компонентов поможет запустить развитие ИТ-потенциала полуострова в правильном направлении и с нужной скоростью внедрения инноваций на практике», — отметил генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.