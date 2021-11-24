«Аэродиск» помогла создать суперкомпьютер «Афалина» в СевГУ

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, приняла участие в создании суперкомпьютера «Афалина», установленного в Севастопольском государственном университете (СевГУ).

Суперкомпьютер реализован в формате высокопроизводительного вычислительного кластера (HPC, high performance cluster) и был запущен в эксплуатацию в конце июля 2021 г. Его общая производительность составляет 201 терафлопс.

Это делает «Афалину» самой мощной вычислительной машиной в Южном федеральном округе, а также обеспечивает ее попадание в топ-20 гражданских суперкомпьютеров в России.

Суперкомпьютер также является одним из основных условий успешной работы исследовательских центров Крымского полуострова в рамках Научно-образовательного центра (НОЦ), созданного консорциумом по развитию приморских территорий.

Технические параметры кластера включают в себя 4 вычислительных узла с 64 ядрами и поддержкой 128 потоков, 18 стандартных вычислительных узлов (32 ядра и 64 потока), два вычислительных узла с GPU (24 ядра и 48 потоков), две видеокарты Nvidia Tesla T4 16 ГБ, суммарный объем ОЗУ – более 3 ТБ.

Для хранения данных используется СХД «Аэродиск Восток», которая состоит из массивов 160 ТБ SSD и 300 ТБ HDD. Система выполняет задачи загрузки, выгрузки, хранения и обработки всего комплекса данных, используемых в научной работе СевГУ.

Кластер позволяет обрабатывать огромные объемы данных для оперативного выполнения глобальных вычислений любого профиля. Так, среднее время выполнения масштабной вычислительной задачи на «Афалине» составляет несколько часов, тогда как даже очень мощный стандартный компьютер потратит на ее решение несколько лет.

Вычислительные мощности машины планируется использовать по четырем основным направлениям: вычислительная климатология (оценка механизмов возникновения погодных аномалий), создание фрагмента национального геномного банка данных для задач биоинформатического анализа (растительные культуры и гидробионты), для задач молекулярного моделирования и проекта «Умный город» в Севастополе.

«Проект был запущен весной 2020 г. в качестве основного инструмента обеспечения СевГУ необходимыми для научной работы вычислительными мощностями. Сегодня “Афалина” находится на начальном этапе своего развития, и после периода “обкатки” кластера на решении практических научных задач последуют шаги по его масштабированию. Это ключевой для Крыма ИТ-проект, который закладывает фундамент научно-технического развития всего региона», — сказал Дмитрий Гвоздюк, президент группы компаний «Росинтеграция», выступившей интегратором в создании суперкомпьютера.

«Для нас участие в проекте “Афалина” стало интересным опытом и определенным вызовом в плане способности СХД “Аэродиск” решать задачи обработки данных в рамках глобальных вычислений. Успешный запуск кластера и первые месяцы работы вселяют оптимизм относительно перспектив его развития в целом и нашего участия в проекте в частности. Мы постоянно совершенствуем свои линейки СХД-решений и готовы обеспечить все необходимые функциональные возможности для работы с новыми видами и объемами данных, а также с новыми типами рабочих нагрузок», – отметил генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.