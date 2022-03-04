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«Росинтеграция» обеспечит потребности Крыма и Севастополя в ИТ-оборудовании

Компания «Росинтеграция» в свете вводимых санкций против российского ИТ-рынка оценила потребности республики Крым в инфраструктурных компонентах и создала механизмы обеспечения бизнеса отечественным оборудованием: серверами, СХД и программно-аппаратными комплексами (ПАК). Об этом CNews сообщили представители компании «Аэродиск».

Сложившаяся на настоящий момент ситуация с санкционным давлением и нарушением привычных цепочек поставок учитывалась в качестве одного из возможных сценариев, необходимые меры по смягчению последствий были приняты заранее.

В настоящий момент в регионе обеспечен необходимый запас как необходимого для нормальной работы бизнеса и госорганов ИТ-оборудования, так и штат квалифицированных специалистов, чтобы полностью закрыть любой объем спроса.

Пул ИТ-решений сформирован из продукции ведущих российских вендоров – «Норси-транс», «Рикор электроникс», «МЦСТ-Эльбрус», «Аэродиск» и др.

«Импортозамещение в ИТ никогда не было более актуальной задачей, чем сейчас. Крым умеет адаптироваться к любым сложностям и ограничениям, однако сегодня мы видим новый уровень вызовов. Именно поэтому наша инициатива по созданию резерва оборудования и специалистов для нужд полуострова и увидела свет. Мы заручились поддержкой всех ведущих вендоров ИТ-решений, многие из которых – например “Аэродиск” – готовы отгружать в Крым самые новые и передовые разработки», – сказал президент группы компаний «Росинтеграция» Дмитрий Гвоздюк.

«В Крыму создается не просто “склад оборудования” – задача развивать центр ИТ-компетенций с опорой на инфраструктурную и кадровую поддержку со стороны российского сообщества вендоров. Первые шаги в этом направлении были сделаны ранее – например, через запуск инновационного кластера в СевГУ, сформированного вокруг проекта суперкомпьютера “Афалина”», – отметил генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

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Безопасность

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«Аэродиск» — российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации. Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 г.

Программное обеспечение компании «Аэродиск» находится в реестре отечественного ПО Минкомсвязи (Минцифры) с 2017 г.

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