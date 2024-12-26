MaaS Malware-as-a-Service Вредоносное ПО как услуга
MaaS и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельникова Анастасия 372 2
|Скулкин Олег 37 2
|Дягилев Василий 84 1
|Рахметов Руслан 56 1
|Гвоздев Дмитрий 127 1
|Голованов Сергей 60 1
|Гудкова Дарья 11 1
|Вишняков Алексей 11 1
|Павлов Никита 67 1
|Зайцев Михаил 260 1
|Бочкарёва Полина 1 1
|Vartanian Mark - Вартанян Марк 1 1
|Павловская Анна 4 1
|Забровский Александр 2 1
|Vartanyan Mark - Вартанян Марк 1 1
|Каргалев Ярослав 21 1
|Безвершенко Леонид 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.