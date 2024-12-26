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MaaS Malware-as-a-Service Вредоносное ПО как услуга



26.12.2024 «Лаборатория Касперского» представила отчёт по тенденциям в даркнете в 2024 году и прогнозы на 2025 1
05.12.2024 Злоумышленники распространяют стилер под видом пиратского активатора для популярного среди бухгалтеров ПО 2
22.11.2024 Стилер целый год распространялся через легальное хранилище ПО под видом инструментов для работы с нейросетями 2
08.11.2024 Хакеры кардинально изменили способ кибератак. Вредоносные ссылки больше не в моде 1
07.11.2024 F.A.C.C.T. назвала новых лидеров по рассылке вредоносного софта по почте 1
06.09.2024 Инструмент для взлома аккаунтов OnlyFans подсаживает пользователям троян, ворующим кредитки и криптокошельки 1
26.07.2024 Тысячи аккаунтов GitHub созданы специально для распространения вредоносного ПО 2
20.02.2024 Силовики разгромили инфраструктуру знаменитого трояна Warzone. Два киберпреступника арестованы 1
21.11.2023 Bi.Zone: Самое популярное коммерческое ВПО, применяемое для атак на российские компании 1
13.11.2023 Bi.Zone: каждая пятая атака происходит с использованием утекших данных пользователей 1
26.06.2023 Microsoft: Хакеры массово захватывают устройства на Linux 1
15.06.2023 Вредонос по подписке: эксперты «Лаборатории Касперского» назвали наиболее востребованные у злоумышленников типы зловредов по сервисной модели 2
27.03.2023 Продвинутое хакерское «русское» ПО, которым могут пользоваться даже чайники, массировано атакует приложения банков и криптобирж 1
19.01.2023 Атаки вымогателей на корпорации: что изменится в 2023 году 1
09.12.2022 Второй RedLine: Positive Technologies предупреждает российские компании о набирающем популярность вредоносном ПО BlueFox 1
06.12.2022 «Лаборатория Касперского»: наиболее востребованными ИТ-специалистами у злоумышленников оказались веб-разработчики 1
30.04.2020 Check Point: шифровальщики нацелились на мобильные устройства Android 1
21.04.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Всеобщая цифровизация наступила принудительно и резко 1
29.10.2019 «Троян-как-услуга» от русскоязычных хакеров заразил сотни тысяч устройств 3
21.06.2018 ESEТ обнаружила новый троян, управляющий зараженными устройствами через Telegram 1
06.12.2017 «Лаборатория Касперского»: Самой обсуждаемой угрозой года стали шифровальщики: 1
24.03.2017 Выходец из России признался в создании трояна, укравшего $500 млн 1
01.03.2017 «Лаборатория Касперского» зафиксировала рост объема спама впервые с 2009 года 1

Публикаций - 23, упоминаний - 29

MaaS и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 9
Telegram Group 1983 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 5
GitHub 814 3
Check Point Software Technologies 760 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 2
ESET - ESET Software 1133 1
Cybereason 8 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
8213 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 69 1
ИКС - Цитадель ГК 95 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 1
Microsoft Corporation 24625 1
DFI 12 1
Cleafy 3 1
NSO Group 30 1
Google LLC 11775 1
OpenAI 217 1
DocuSign 18 1
Anthropic 11 1
Unsplash 763 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
СДМ-Банк 63 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
Walt Disney Company 622 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 81 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 22
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 20
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 13
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 13
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 129 11
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 838 8
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 8
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 8
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 5
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 771 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 4
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 586 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 4
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 3
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 3
Cookies - Куки - Фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя 407 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 3
Дистанционное управление - Удалённое управление 1123 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 3
Repository - Репозиторий 853 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 3
Discord 117 3
Microsoft Office Excel 1197 3
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 47 2
Microsoft Windows 15657 2
Kaspersky Digital Footprint Intelligence 23 2
C/C++ - Язык программирования 755 2
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 30 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Microsoft Office 3734 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 2
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 212 2
Microsoft Office Word 776 2
Google Android 13994 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Fallout 142 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 54 1
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 7 1
Security Vision SOC - Security Vision Security Operation Center 7 1
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management 20 1
Security Vision CRS - Security Vision Cyber Risk System 5 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 1
C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 54 1
Linux OS 9937 1
Bash-скрипт 59 1
OpenSSH - Open Secure Shell 30 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 19 1
Google Authenticator 22 1
Linux Systemd - Подсистема инициализации и управления службами 35 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 199 1
Microsoft Outlook 1390 1
CCleaner 25 1
Мельникова Анастасия 372 2
Скулкин Олег 37 2
Дягилев Василий 84 1
Рахметов Руслан 56 1
Гвоздев Дмитрий 127 1
Голованов Сергей 60 1
Гудкова Дарья 11 1
Вишняков Алексей 11 1
Павлов Никита 67 1
Зайцев Михаил 260 1
Бочкарёва Полина 1 1
Vartanian Mark - Вартанян Марк 1 1
Павловская Анна 4 1
Забровский Александр 2 1
Vartanyan Mark - Вартанян Марк 1 1
Каргалев Ярослав 21 1
Безвершенко Леонид 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 2
Украина 7608 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Китай - Тайвань 3984 1
Казахстан - Республика 5525 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Армения - Республика 2280 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Индонезия - Республика 957 1
Таджикистан - Республика 859 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Молдавия - Республика Молдова 709 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Мальта - Республика 117 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Япония 13282 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Канада 4881 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Нидерланды 3517 1
Румыния 728 1
Нигерия - Федеративная Республика 316 1
Хорватия - Республика 272 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 10
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 8
Аренда 2416 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 3
Английский язык 6634 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 2
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 191 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
Энергетика - Energy - Energetically 5083 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 178 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 773 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Персидский язык - фарси 44 1
Металлы - Серебро - Silver 756 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 1
Азартные игры - Казино 320 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Fortune 206 1
TechRadar 90 1
Fortune Global 500 286 1
Kaspersky Security Bulletin 4 1
Национальная банковская премия 2 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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