«1С-Рарус» совместно с фирмой «1С» принял участие в конференции ЦИПР-2023 в Нижнем Новгороде

«1С-Рарус» совместно с фирмой «1С» принял участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России 2023» (ЦИПР). На стенде специалисты «1С-Рарус» представили решения для цифровизации бизнеса и рассказали об опыте реализации проектов. Об этом CNews сообщили представители«1С-Рарус».

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» входит в пятерку крупнейших в стране мероприятий в области цифровой экономики. На главной выставочной площадке Нижнего Новгорода за три дня побывало свыше семи тыс. гостей, в том числе руководители органов власти, бизнеса и студенты нижегородских вузов. В выставке приняли участие более двух тыс. компаний из 77 регионов России и других стран. Центральными темами конференции стали итоги работы цифровой промышленной индустрии за год, перспективы развития в сфере импортозамещения, совершенствование и популяризация российского софта.

На стенде фирмы «1С» специалисты компании «1С-Рарус» рассказывали о возможностях программных продуктов и сервисов «1С» для автоматизации учета и управления бизнес-процессами производственных предприятий, компаний сферы образования и медицины.

Посетители стенда интересовались опытом реализации проектов, в том числе выполненных на базе «1С:ERP Управление предприятием», «1С:Управление холдингом 8».

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Денис Клименко, заместитель генерального директора по работе с корпоративными клиентами нижегородского филиала «1С-Рарус», сказал: «В этом году ЦИПР прошел очень масштабно. Среди участников были не только представители российских компаний, но и иностранные делегации. Стенд фирмы «1С» привлек к себе большое внимание. Руководители бизнеса проявляли интерес к современным решениям по цифровизации предприятий, новейшим технологиям автоматизации и роботизации, обращались за советом и консультацией по вариантам оптимизации бизнес-процессов».

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«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами. За 29 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. «1С-Рарус» - партнер фирмы «1С», сертифицированный партнер Google, золотой партнер «Билайн» и «1С-Битрикс», член ассоциации «Некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов» (НП ППП). В группе компаний «1С-Рарус» работает более трех тыс. сотрудников, большинство из них сертифицированы фирмой «1С». Система менеджмента «1С-Рарус» соответствует международному стандарту качества ISO 9001:2015.



