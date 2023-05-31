ГК «Астра» на ЦИПР-2023

ГК «Астра», участник российского рынка информационных технологий в области разработки системного ПО и средств защиты информации, сообщает о своем участии в форуме ЦИПР-2023.

В рамках работы стенда будет представлена экосистема программных продуктов ГК «Астра», которые широко используются для замещения иностранных решений и создания на их базе стабильных и безопасных инфраструктур. Основа портфеля вендора – серверная операционная система Astra Linux – сегодня занимает лидирующие позиции среди отечественных конкурентов с долей рынка 70%. Многие другие решения компании также завоевали доверие заказчиков – система резервного копирования RuBackup, платформы виртуализации «Брест» и VMmanager, средство управления физической инфраструктурой DCI, СУБД и полнофункциональная модульная платформа для администрирования и мониторинга кластеров PostgreSQL Tantor, служба каталога ALD Pro для управления парком компьютеров и пользователей организации с помощью групповых политик через интуитивно понятный интерфейс и др. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

«ГК «Астра» активно участвует в реализации проектов перехода на отечественные ИТ крупного бизнеса реального сектора экономики и госсектора. На базе программного стека компании заказчики эффективно пересобирают инфраструктуры, обеспечивают их независимость и безопасность. Мы предоставляем в России высокий уровень продуктовой и сервисной экспертизы, который заказчики привыкли получать от западных вендоров, ушедших из страны», – сказал Александр Гутин, директор по маркетингу ГК «Астра».

2 июня 2023 г. ГК «Астра» совместно с АНО «Цифровая экономика» проведут сессию, посвященную вопросам национальной ИТ-инфраструктуры. В дискуссии примут представители таких компаний, как «Росатом», «Газпром нефть», ВТБ, «Ростелеком», TAdviser и «VK цифровые технологии».

Также спикеры компании ГК «Астра» выступят и в других панельных дискуссиях. Так, генеральный директор Илья Сивцев станет участником круглого стола «Российский софт. Импортонезависимость» (2 июня 2023 г. в 13:00, пленарный зал), а Александр Гутин, директор по маркетингу, расскажет про совместные решения для промышленности в условиях импортозамещения в российско-беларусской сессии (1 июня 2023 г. в 15:30, зал №4).

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ЦИПР пройдет с 31 мая по 2 июня 2023 г. на площадке Нижегородской ярмарки. Это первая в России конференция для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности, развития российского высокотехнологичного экспорта, кибербезопасности.

ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.