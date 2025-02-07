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«Яндекс» встроил в корпоративный браузер защищенное хранилище для защиты от утечки данных

В расширенной версии «Яндекс Браузера» для организаций доступна новая функция — «Защищенное хранилище». С ее помощью компании могут надежнее защищать файлы с чувствительными данными от несанкционированного доступа, если сотрудники или подрядчики находятся вне корпоративной сети и используют личные устройства для работы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Функция позволяет задать список корпоративных веб-ресурсов, файлы с которых можно скачать только в зашифрованном виде. Открывать для просмотра и редактирования их можно только в браузере и лишь на том устройстве, на котором это разрешено политиками организации. Во всех других случаях — например, при попытке загрузить данные на съемный носитель, внешнее облако, переслать по почте, в мессенджере или открыть на неавторизованном устройстве — файл останется зашифрованным. Если нужно поделиться документом в читаемом виде, его достаточно загрузить на любой веб-ресурс из списка защищаемых.

Защита при работе даже «из полей»

Организациям часто нужно защитить коммерческую тайну и другие конфиденциальные сведения от посторонних, не создавая трудностей в работе подрядчиков или удаленных сотрудников. Кроме того, в таких сферах, как ритейл, сотрудники часто работают с корпоративными системами и данными «из полей» с личных компьютеров и смартфонов. Эти обстоятельства также создают риск утечки, поскольку сохранность данных зависит от защищенности личного устройства сотрудника или его аккаунта в облаке. Защищенное хранилище помогает решить задачу в обоих случаях: даже если ИТ-инфраструктура подрядчика скомпрометирована либо сотрудник потерял накопитель с конфиденциальной информацией, она всё равно останется недоступной для чтения посторонними.

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безопасность

«Людям часто приходится использовать личные устройства для рабочих задач, по результатам нашего недавнего исследования, более 70% россиян пользуются личными устройствами на работе. Однако такой сценарий создает риск утечки данных. Применение отдельных решений для защиты данных на личных устройствах выливается в дополнительные расходы для организации, а кроме того, требует установки специального ПО. В то же время браузер есть почти в любом устройстве, поэтому мы взяли существующую защитную функциональность и встроили ее в наш продукт. В комбинации с другими функциями браузера защищенное хранилище создает для конфиденциальных файлов безопасный контур, не ограниченный офисной ИT-инфраструктурой», — сказал Дмитрий Мажарцев, директор по информационной безопасности «Яндекс Браузера» для организаций.

Функция доступна в последней версии «Яндекс Браузера» для организаций для настольных ОС, а также для Android и iOS.

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