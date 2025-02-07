Неожиданные бенефициары торговой войны США и Китая вступили в схватку за статус полупроводниковой сверхдержавы

Таиланд ищет инвесторов

Таиланд рассчитывает усилить свои позиции в сфере производства полупроводников и прочей электронной продукции за счет иностранных инвестиций.

По сообщению Reuters, на фоне обострения торговой войны между КНР и США вторая экономика Юго-Восточной Азии намерена подготовить первоначальный проект стратегического плана по развитию национального полупроводникового сектора в ближайшие 90 дней.

Национальный совет по полупроводниковым технологиям страны наймет консалтинговую компанию, которая поможет разработать дорожную карту развития отрасли, заявил агентству Нарит Тхердстеерасукди (Narit Therdsteerasukdi), генеральный секретарь Совета по инвестициям Таиланда (BOI). Чиновники BOI также готовят ряд деловых визитов в США и Японию с целью поиска инвесторов.

Mathew Schwartz / unsplash.com Таиланд хочет стать крупным полупроводниковым хабом ЮВА

По оценке консалтинговой компании Kearney, Таиланд по состоянию на 2024 г. занимал второе место в мире в перечне наиболее перспективных с точки зрения перспектив развития полупроводникового сектора стран с развивающейся экономикой. По этому показателю она уступает только Индии, считают аналитики.

Власти Таиланда ожидают, что к 2029 г. в национальную полупроводниковую отрасль будет привлечен дополнительный иностранный капитал в размере 500 млрд бат (около $15 млрд).

По словам Нарита, власти ориентируются преимущественно на развитие сегмента силовых полупроводников, которые, к примеру, находят применение в производстве электротранспорта и развертывании дата-центров. «Мы думаем, это наша сильная сторона», – говорит чиновник.

Ряд крупных компаний, уже имеющих производственные мощности на территории Таиланда, анонсировал новые проекты в стране. В их числе американская Analog Device, японские Sony и Toshiba, немецкая Infineon и «дочка» тайванской Foxsemicon Integrated Technology.

Бенефициар торговой войны

По данным BOI, начиная с 2023 г. наблюдает мощный рост объема зарубежных инвестиций в таиландские производства печатных плат (PCB) – другого важного компонента любого образца современного высокотехнологичного продукта – от смартфона до электромобиля.

Основной причиной этого Нарит считает торговую войну между США и Китаем. Производители электроники заинтересованы в переносе части производственных мощностей из проблемного Китая в «тихую гавань» Юго-Восточной Азии. Инвесторы выбирают Таиланд в том числе и потому что, страна придерживается технологического нейтралитета и готова работать с бизнесом как с Запада, так и с Востока, считает чиновник.

4 февраля 2025 г. в США вступил в силу указ нового президента США Дональда Трампа (Donald Trump), согласно которому была введена 10-процентная пошлина на китайскую продукцию. По информации The New York Times, решение было принято, чтобы оказать давление на Пекин с целью пресечь незаконные поставки наркотических препаратов. Научное сообщество страны обеспокоено растущим числом смертей от передозировки фентанилом.

В ответ на американские ограничения Китай сам ввел пошлины в отношении импорта из США. Теперь ввоз нефти, сельхозтехники, авто больших объемов и пикапов в Китай из США будет облагаться по ставке 10%, угля и сжиженного природного газа (СПГ) – по ставке 15%. По мнению журналистов Bloomberg, это ситуация означает начало очередной торговой войны между крупнейшими экономиками мира.

Конкуренция среди нейтралов

Впрочем, в регионе у Таиланда имеется грозный конкурент с не менее амбициозными планами в лице Малайзии. Как писал в мае 2024 г. CNews, это небольшое государство намерено вложить 500 млрд ринггитов (примерно $107 млрд). Власти Малайзии рассчитывают превратить ее в крупного производителя современных интегральных микросхем и передового оборудования для «штамповки» полупроводниковых изделий, а также поставщика передовых услуг по сборке и тестированию чипов (OSAT). Как и Таиланд, Малайзия позиционирует себя в качестве «нейтральной территории», где рады инвесторам из любого уголка планеты.

Национальная стратегия в сфере полупроводников (National Semiconductor Strategy; NSS) предусматривает создание на территории Малайзии 10 компаний, занятых разработкой и производством передовых интегральных микросхем. Согласно плану, годовая выручка каждой из них будет варьироваться в диапазоне от $210 млн дор $1 млрд. Кроме того, стратегия предполагает появление 100 «вспомогательных» компаний с выручкой до $210 млн, которые тем или иным образом связанных с индустрией полупроводников.