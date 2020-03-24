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«Ростелеком» и «Литрес» открыли бесплатный доступ к 150 тысячам электронных книг

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

С 26 марта «Ростелеком» и «Литрес» открывают для новых подписчиков бесплатный доступ к цифровой библиотеке «Ростелеком Книги». Каталог насчитывает более 150 тысяч электронных книг. Бесплатный доступ предоставляется на 30 дней для поддержки пользователей, которые в текущих условиях вынуждены находиться дома.

Чтобы получить доступ к каталогу, необходимо зайти в личный кабинет «Ростелекома», выбрать опцию «Ростелеком. Книги» и нажать «Подключить». Далее необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте сервиса «Литрес», указать номер телефона или адрес электронной почты. В акции могут участвовать все пользователи услуги «Домашний интернет» от «Ростелекома».

«Этой акцией мы с компанией “Ростелеком” хотим поддержать тех, кто вынужден в сложившейся ситуации оставаться дома и хочет проводить время с пользой, получая мгновенный бесплатный доступ к новым эмоциям, знаниям и опыту, которые могут дать книги. В рамках этого предложения представлены электронные книги разных жанров из каталога “Литрес”: современная литература и классика, популярные произведения отечественных и зарубежных авторов», — сказала Ирина Грааф, заместитель генерального директора по маркетингу и коммерческому направлению ГК «Литрес».

Пользоваться библиотекой можно на сайте или в мобильном приложении «Читай!», которое доступно на устройствах с операционной системой iOS или Android и имеет удобный функционал. Приложение позволяет делать заметки и закладки во время чтения, а также менять настройки под себя: выбрать фон, размер шрифта, яркость экрана. Книги можно загрузить и читать в приложении без подключения к интернету. «Читай!» синхронизируется на разных устройствах — любую книгу можно начать читать на смартфоне и продолжить на планшете. Есть возможность читать всей семьей – один аккаунт могут использовать до пяти человек с разных устройств.

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