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«1С-Рарус» создала единое пространство для расчета зарплаты 350 сотрудникам ГК «ЛитРес»

«1С-Рарус» создала единое пространство для расчета зарплаты 350 сотрудникам ГК «ЛитРес».

ИТ-служба группы компаний «ЛитРес» приняла решение консолидировать информацию по расчету заработной платы и ведению кадрового учета для 350 сотрудников компании в единую систему «1С:Зарплата и управление персоналом 8 Корп».

Целью проекта стало объединение информационных баз 4 юридических лиц группы компаний «ЛитРес», не прерывая текущую деятельность. Возникла необходимость быстрой консолидации информации по всем подразделениям. Также одной из причин реализации проекта стала необходимость уменьшения трудозатрат сотрудников кадровой службы.

Исполнителем проекта выбрали компанию «1C-Papyc» с релевантным опытом внедрения зарплатных и кадровых систем в компаниях разного масштаба. Эксперты «1C-Papyc» провели оценку информационных баз в части используемых настроек и структуры документов, а также текущего объема данных, включающего выплаты авторских вознаграждений.

Команда «1С-Рарус» сначала выполнила тестовый перенос информации из одной базы. Следующим этапом в единую информационную систему перенесли данные из оставшихся трех баз-источников. «1С-Рарус» консультирует пользователей и обновляет решение «1С:Зарплата и управление персоналом» для соответствия законодательству и развития системы.

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Цифровизация

Использование решения «1С:Зарплата и управление персоналом 8 Корп» позволяет автоматизировать следующие задачи: кадровый учет и расчет зарплаты; регламентированная отчетность; анализ кадрового состава; учет рабочего времени; планирование занятости сотрудников, отпусков и других мероприятий.

Андрей Нечаев, финансовый директор компании «ЛитРес», сказал: «Создание единого информационного пространства для кадрового учета и расчета заработной платы позволило упростить и ускорить расчет фонда оплаты труда и подготовку внутренней отчетности. Специалисты „1С-Рарус“ выполнили переносы данных четко и быстро, в запланированные сроки. С помощью специальных обработок убрано задвоение справочников физических лиц. Создана единая база авторов и сотрудников с учетом совместительства в нескольких юрлицах компании. Следующим этапом запланировано создание системы отчетности по группе компаний как внутренней, так и внешней, и автоматизация процесса бюджетирования фонда оплаты труда».

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