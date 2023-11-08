«1С-Рарус» создал единую цифровую HR-среду для 3000 сотрудников Волжского пароходства

Волжское пароходство продолжает развитие цифровых сервисов. Очередным этапом стала реализация на базе «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» системы, где объединены и усовершенствованы HR-процессы. На 50% сокращено время на обработку кадровой информации. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Компания «Волжское пароходство» («Волга-флот») выполняет грузовые перевозки на внутренних водных путях России, в сообщении «река-море» и на международных морских направлениях. Ее флот составляет более 230 сухогрузов.

Волжское пароходство осуществляет программу модернизации бизнеса. В реализации цифровой стратегии участвует нижегородский офис «1C-Рарус», с которым пароходство сотрудничает более 10 лет. Очередным этапом стала дополнительная цифровизация системы управления персоналом.

К моменту старта проекта объем HR-процессов только по направлению обучения компании составлял около 19 тыс. в год, а также 10,5 тыс. чел./курсов в год, включая конвенционное и дополнительное профессиональное обучение. Требовалось решение, которое позволило бы обеспечить выполнение планов по обучению и контролю ведения базы данных, и хранение информации по квалификационным документам каждого сотрудника.

Проектная команда «1С-Рарус» за девять месяцев построила на базе «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» систему, объединившую HR-процессы по 8 направлениям: подбор, адаптация, администрирование обучения, развитие персонала, оценка, целеполагание и ключевые показатели эффективности (KPI), HR-аналитика, охрана труда.

Результаты цифровой трансформации кадрового управления и учета

Новая система позволяет управлять HR-процессами для 3000 сотрудников компании. Доля автоматизированных HR-процессов составила 66%. Благодаря унификации повысилась прозрачность HR-процессов для всех участников, от сотрудника до менеджера процесса. Трудозатраты на получение, обмен и обработку информации сократились на 50%.

Совокупный временной ресурс HR-службы на исполнение плана мероприятий по стратегическим задачам высвободился почти на 4 FTE (от англ. Full-time Equivalent — сколько сотрудников полной занятости нужно для эффективного выполнения работы). Экономия времени составила 7000 человеко-часов.

Сроки формирования план-фактного анализа и бюджета на обучение сократились с 10 рабочих дней до двух минут. По каждому сотруднику формируется портфолио, что позволяет отслеживать жизненный цикл персонала и анализировать кадровый потенциал компании.

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Реализовано сравнение данных сотрудника с эталонной квалификацией. На основании разрыва разрабатываются мероприятия с учетом перемещений сотрудника во время навигации.

Разработана система управления требованиями к квалификации персонала и плавательному цензу в зависимости от вида флота и маршрута навигации: 1600+ строк в матрице квалификации. Появилась возможность формировать опережающие планы обучения сотрудников и выстраивать траектории развития. Система содержит 2500+ индивидуальных планов обучения.

Система целеполагания позволяет детализировать корпоративные цели до целей конкретного сотрудника и создавать карты показателей эффективности. Настроено 283+ KPI с методикой расчета по пятиуровневой шкале оценки. Реализован расчет показателей по факторам мотивации сотрудника с ведением истории изменения.

Нина Кузьмина, руководитель отдела цифрового развития и реализации проектов компании «Волжское пароходство»: «Создана уникальная HR-среда для судоходной отрасли. Мы уделяем пристальное внимание развитию персонала на флоте и на берегу, усовершенствована система администрирования обучения и повышения квалификации. Реализован полноценный инструментарий для ведения кадрового резерва компании. В целом, улучшения в работе с персоналом пароходства способствуют повышению эффективности труда и безопасности перевозок».

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«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами. За 29 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. В группе компаний «1С-Рарус» работает более 3000 сотрудников.