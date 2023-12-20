«КОРУС Консалтинг» перевел «Ленгазспецстрой» на новую версию «1С:ЗУП»

Специалисты ГК «КОРУС Консалтинг» внедрили в «Ленгазспецстрой» систему «1С:Зарплата и управление персоналом 3.1». В рамках проекта команда перенесла из прежней системы «1С:ЗУП 2.5» процессы по ведению кадрового учета, расчету зарплат и другие бизнес-функции, а также адаптировала доработки под актуальные потребности компании.

АО «Ленгазспецстрой» — одно из ведущих предприятий России в области строительства газо- и нефтепроводов, станций подземного хранения газа, компрессорных и распределительных станций, которое обеспечивает реализацию ключевых инвестиционно-строительных проектов России. Общая численность сотрудников превышает 8500 человек.

«КОРУС Консалтинг» и «Ленгазспецстрой» сотрудничают с 2014 года. Тогда ИТ-специалисты совместно с рабочей группой «Ленгазспецстрой» внедрили в компании систему кадрового учета и расчета заработной платы «1С:ЗУП 2.5». В 2022 году возникла потребность перехода на новую версию продукта, которая будет учитывать как сложившиеся бизнес-процессы предприятия, так и лучшие практики в области управления персоналом.

Специалисты «КОРУС Консалтинг» перевели на «1С:ЗУП 3.1» функции кадрового администрирования, расчета зарплат, учета рабочего времени, проведения обучения, инструктажей и медицинских осмотров сотрудников. В рамках проекта ИТ-партнер адаптировал доработки прежней системы, обеспечил обновляемость платформы, а также реализовал дополнительные требования компании по ведению учета.

Важным фактором успеха стала высокая вовлеченность в проект специалистов «Ленгазспецстрой». На этапе промышленной эксплуатации в периоды пиковой загрузки бизнес-заказчики и функциональные пользователи активно содействовали запуску системы. Благодаря работе обеих команд удалось автоматизировать учет в соответствии с кадровой политикой предприятия и адаптировать решение под актуальные бизнес-задачи.

«В штате компании работают более 8500 человек, что требует особого внимания к организации кадрового учета и работы с персоналом. Чтобы повысить эффективность процессов, мы приняли решение перейти на новую версию системы «1С:ЗУП» и модернизировать прежние доработки. Обновленная конфигурация учитывает потребности и специфику предприятия», — комментирует Вадим Ахрапотков, начальник управления информационных технологий и документационного обеспечения, АО «Ленгазспецстрой».

«В рамках проекта мы постарались вложить в новую систему накопленный опыт предприятия в части управления персоналом, выполнив адаптацию прежних доработок. В свою очередь интеграция «1С:ЗУП» с ключевыми системами компании помогла ускорить работу с данными и обеспечить прозрачность операций. Решение поддерживает изменения в российском законодательстве и позволяет соблюдать все установленные требования», — добавила Инна Колосова, руководитель проектов департамента 1С «КОРУС Консалтинг».