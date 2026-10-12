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Индексная книга (каталог) CNews*
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Колосова Инна

СОБЫТИЯ


12.10.2026 Roxit перевел кадровый учет и бюджетирование ФОТ в RBI на «1С» 1
20.12.2023 «КОРУС Консалтинг» перевел «Ленгазспецстрой» на новую версию «1С:ЗУП» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Колосова Инна и организации, системы, технологии, персоны:

9718 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1513 1
СтройГазМонтаж - СГМ - ЛГСС - Ленгазспецстрой - Краснодаргазстрой - Волгогаз - Спецгазремстрой - Волгограднефтемаш - Волгоградский завод нефтяного машиностроения им. Петрова - Котельниковский арматурный завод 28 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12480 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1194 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 716 1
Ахрапотков Вадим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168671 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16370 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6839 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11507 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3551 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478438, в очереди разбора - 724380.
Создано именных указателей - 202592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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