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Колосова Инна
СОБЫТИЯ
|12.10.2026
|Roxit перевел кадровый учет и бюджетирование ФОТ в RBI на «1С» 1
|20.12.2023
|«КОРУС Консалтинг» перевел «Ленгазспецстрой» на новую версию «1С:ЗУП» 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Колосова Инна и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 9718 1
|Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1513 1
|СтройГазМонтаж - СГМ - ЛГСС - Ленгазспецстрой - Краснодаргазстрой - Волгогаз - Спецгазремстрой - Волгограднефтемаш - Волгоградский завод нефтяного машиностроения им. Петрова - Котельниковский арматурный завод 28 1
|BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12480 1
|HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1194 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478438, в очереди разбора - 724380.
Создано именных указателей - 202592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478438, в очереди разбора - 724380.
Создано именных указателей - 202592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.