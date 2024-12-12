«Томские мельницы» перешли на «1С:ЗУП» и сократили на 80% затраты на обслуживание

Интегратор эффективных ИТ-решений «Первый Бит» помог компании «Томские мельницы», одному из ведущих производителей муки в России, перенести расчет зарплаты и кадровый учет из системы «1С:Управление мукомольно-крупяным предприятием» («1С:УМКП») в «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» («1С:ЗУП»). Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

Этот шаг позволил не только существенно упростить процессы, но и сократить затраты на обслуживание системы на 80%.

«Томские мельницы» использовали «1С:УМКП» с 2017 г. Однако, в 2026 г. ожидается, что официальная поддержка этой системы и других решений на основе «1С:УПП» закончится. Приближение этой даты, а также возникшие проблемы с обновлениями регламентированной отчетности и риски штрафов за несвоевременную сдачу отчетов стали основными причинами, побудившими руководство компании найти более современное решение.

Представители «Томских мельниц» обратились c этой задачей в Томский офис ИТ-интегратора «Первый Бит». После обследования, команда Первого Бита предложила перевести кадровый учет и расчет зарплаты в «1С:ЗУП», что позволило бы минимизировать риски и оптимизировать бизнес-процессы.

«Попытка прямого переноса данных из «1С:УМКП» в «1С:ЗУП» обернулась неудачей. Доработки в 1С:УМКП не давали выгрузить в полном объеме необходимые данные. При этом, формы в «1С:ЗУП» кардинально отличались от форм «1С:УМКП», и не укладывались в стандартную логику программы. После этого мы приняли решение перезапустить проект, создав новую модель работы в «1С:ЗУП» с нуля», – сказал руководитель проектного департамента компании «Первый Бит» в Томске Александр Зголич.

На новом этапе проектирования была создана пустая база «1С:ЗУП», в которую были добавлены сотрудники с различными должностями. Была проведена настройка системы, учитывающая специфические требования клиента, и протестированы все бизнес-процессы. После успешной проверки работоспособности новой системы данные перенесли в рабочую базу.

«Одним из ключевых аспектов проекта стало сохранение возможности выплат посторонним физическим лицам. Специалисты Первого Бита успешно реализовали эту функциональность в типовом решении «1С:ЗУП КОРП», что позволило «Томским мельницам» продолжать традицию поддержки бывших сотрудников и ветеранов труда», – сказала главный бухгалтер компании «Томские мельницы» Ирина Павловна Зенкевич.

Работа команды «Первого Бита» позволила сохранить существующие процессы и сделать их более эффективными.

Интеграция между «1С:УМКП» и «1С:ЗУП» обеспечила корректное формирование бухгалтерской отчетности на основе актуальных данных.

Так, для работы финансового директора был реализован специальный отчет, позволяющий легко оценивать потребности в финансах для выплаты заработной платы с учетом табеля рабочего времени, повышающих и понижающих коэффициентов.

Благодаря переносу кадровых функций и расчета зарплаты в выделенное решение, получение регламентированной отчетности, в части кадрового учета, удалось ускорить на 100%, а управленческой – на 50%. Трудозатраты сотрудников на расчет и начисление заработной платы сократились на 10%.

Проект Томского офиса «Первого Бита» стал успешным примером оптимизации процессов и повышения эффективности работы сельскохозяйственной компании, который открыл новые горизонты для дальнейшего развития «Томских мельниц».