Разделы

Бизнес Цифровизация Бизнес-приложения
|

Sitronics Group стала официальным партнером фирмы «1С»

Продуктовый портфель Sitronics Group пополнился решениями «1С:ERP Управление предприятием», «1С:Зарплата и управление персоналом», «1С-ЭДО». Компания получила право на внедрение продуктов фирмы «» на предприятиях заказчиков, а также на оказание техподдержки, адаптацию и их настройку под потребности конечных пользователей.

Прикладное решение «1С:ERP управление предприятием 2» предназначено для создания информационной системы управления предприятием. Продукт позволяет контролировать ключевые показатели деятельности предприятия, организовать и координировать взаимодействие служб и подразделений, оценивать эффективность работы предприятия, отдельных подразделений и персонала.

«1С:Зарплата и управление персоналом 8» позволяет автоматизировать задачи, связанные с расчетом заработной платы персонала и реализацией кадровой политики с учетом требований законодательства и реальной практики работы предприятий. Может применяться в службах управления персоналом и бухгалтериях предприятий, а также в других подразделениях, заинтересованных в эффективной организации работы сотрудников, для управления человеческими ресурсами коммерческих предприятий различного масштаба.

Решение «1С-ЭДО» обеспечивает обмен юридически значимыми электронными счетами-фактурами, УПД и другими электронными документами прямо из «1С:Предприятия», без использования других программ. Обмен можно организовать через одного или нескольких операторов электронного документооборота.

Космос и ТЭК: как сочетаются мировые и российские тенденции
телеком

«Платформенные решения «1С» - одни из самых популярных и востребованных в России. Они позволяют осуществлять учет и автоматизировать основные процессы российских предприятий. Так, платформа «1С:Предприятие» для создания бизнес-приложений позволяет закрыть широкий спектр задач по автоматизации сквозных бизнес – процессов. Статус официального партнера подтверждает наш опыт и расширяет спектр компетенций для решения задач клиентов», – сказала вице-президент по продажам Sitronics Group Елена Карпуничева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти сэкономят больше миллиарда на контроле качества интернета для полиции

Облачный провайдер Selectel готовится выйти на биржу

В России подорожают смартфоны и компьютеры. Таможенный сбор вырастет во благо отечественного производителя

ИТ-компания из США настолько разорилась в России, что суд отказался ее банкротить

США уничтожают российский дизайн-центр чипов для Wi-Fi, в который инвестировала «Роснано»

Росстат разорвал контракт с богатеющей на госзаказах компанией. Она не поставила тысячи ПК и даже не заказала их у производителя

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как экономить мобильный интернет: 10 советов для Android-смартфонов и iPhone

Лучшие моющие пылесосы: выбор ZOOM

Как освободить память на iPhone: 10 советов

Показать еще

Наука

Голос динозавров был птичьим — на это намекает окаменелый голосовой аппарат

Звезда бросила вызов смерти: у астрономов появилось новое понимание экстремального космоса

Кислород в космосе можно быстро получить из воды и магнитов
Показать еще