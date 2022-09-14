CorpSoft24 переводит сотрудников на кадровый электронный документооборот

Компания CorpSoft24 запустила систему кадрового электронного документооборота на базе новой редакции «1С:Документоооборот 8» версия 3, решения «1С: ЗУП 8» и сервиса «1С: Кабинет сотрудника». Это позволит упростить кадровые, управленческие и административные процессы и работать более эффективно. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Кадровое делопроизводство занимает большую часть в документообороте любой компании, требует значительного количества времени, отвлекает сотрудников от выполнения основной работы. Чтобы оптимизировать этот процесс, CorpSoft24 внедрила систему безбумажного кадрового электронного документооборота (КЭДО). Она заработала с 1 сентября 2022 г.

Система КЭДО запущена на базе связки «1С: ЗУП 8» и сервиса «1С: Кабинет сотрудника», который может работать как в режиме мобильного приложения, так и в десктопном варианте. Уже около 70% компании подтвердили свой переход на электронный документооборот. В ближайшем будущем доля тех, кто сможет взаимодействовать с кадровой службой в электронном виде, будет увеличена до 95%.

Не приезжая в офис, сотрудники CorpSoft24 смогут получать расчетные листки, уведомлять об отсутствии на рабочем месте, видеть остаток отпускных дней, оформлять заявление на отпуск. Также удаленно они будут запрашивать в бухгалтерии необходимые справки, корректировать персональные данные, ознакамливаться «под роспись» в электронном виде с приказами и распоряжениями.

С помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) возможно быстро подписывать все кадровые документы: для этого усиленная неквалифицированная цифровая подпись создается сотрудником самостоятельно в самом кабинете сотрудника.

«Мы надеемся, что новый функционал облегчит взаимодействие с бухгалтерией и кадрами каждому сотруднику компании, а сэкономленное рабочее время они смогут инвестировать в собственное развитие и реализацию проектов. В будущем корпоративный электронный документооборот станет стандартом для бизнеса, а пока мы как ИТ-компания рады быть первыми и прокладывать дорогу прогрессу», — отметил заместитель генерального директора компании CorpSoft24 Дмитрий Пучков.

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Пока речь идет о запуске типового функционала кабинета сотрудника, но в будущем CorpSoft24 планирует кастомизировать его под свои нужды и продолжить развитие системы КЭДО.

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Компания CorpSoft24 – ИТ-экосистема, позволяющая бизнесу получать непрофильные услуги облачной инфраструктуры, внедрение и сопровождение продуктов «1С», услуги по информационной безопасности в одном окне. С 2009 г. компания предоставляет весь спектр облачных услуг по модели IaaS (инфраструктура как сервис) и SaaS (программное обеспечение как сервис), клиентами предоставляемых сервисов являются более 300 компаний крупного и среднего бизнеса. С 2014 г. компания развивает направление методологии и автоматизации бизнес-процессов на базе платформы «1С». С 2019 г. CorpSoft24 является разработчиком ПО для систем информационной безопасности и управления эффективностью сотрудников и компаний с использованием биометрической идентификации и искусственного интеллекта.