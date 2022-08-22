«Гэндальф» внедрил сервис «1С:Кабинет сотрудника» в Департаменте финансов администрации города Шахты

Специалисты «Гэндальф» помогли частично автоматизировать и оптимизировать внутренний документооборот с помощью сервиса «1С:Кабинет сотрудника» для Департамента финансов администрации города Шахты. Об этом CNews сообщили представители «Гэндальф».

Департамент финансов администрации города Шахты (далее – Департамент) является отраслевым (функциональным) органом администрации города с правами юридического лица, а также входит в систему финансовых органов Ростовской области.

Основными функциями Департамента являются: составление проекта местного бюджета; организация в установленном бюджетным законодательством порядке исполнения местного бюджета; составление отчета об исполнении местного бюджета; санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета; в пределах своей компетенции методическое руководство исполнением местного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета; осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в соответствии с Бюджетным кодексом России; осуществление полномочий, закрепленных за финансовыми органами законодательством России о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

С января 2015 г. Департамент является клиентом «Гэндальф». Работа бухгалтерии а кадровые процессы ведутся в «1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения» и «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения». В целях оптимизации рабочего процесса руководство Департамента обратилось к специалистам «Гэндальф» для подбора сервиса способного автоматизировать ряд задач, в том числе передачу расчетных листов. До внедрения продукта «1С:Кабинет сотрудника» расчетные листы формировались в «1С», распечатывались и выдавались индивидуально под подпись. Дополнительно вся информация хранилась в едином пронумерованном и прошитом журнале. Тратилось большое количество времени на формирование и ручную регистрацию расчетных листов со стороны бухгалтерии, а также каждому сотруднику приходилось лично приходить за документом.

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После внедрения сервиса «1С:Кабинет сотрудника» и частичного перехода на кадровый электронный документооборот сократился прямой контакт между сотрудниками, что очень важно в период неблагоприятной эпид.обстановки. Все расчетные листы приходят в персонализированное приложение на компьютере или в мобильном приложении, а отметка об ознакомлении ставится с помощью электронной подписи. Сотрудники самостоятельно через сервис запрашивают справки, а также согласовывают заявления и отсутствия на рабочем месте. Всего к работе в сервисе в рамках данного проекта подключено 34 пользователя.

«В своей работе использую программы “1С” с 2005 г., в том числе “1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения”, “1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения”, “1С:Бюджетная отчетность 8”. На протяжении всего времени использования программ, с учетом изменений действующего законодательства в сфере бюджетного учета, трудовых отношений хочется отметить совершенствование программ “1С” в лучшую сторону. Приятны дополнением стал сервис “1С:Кабинет сотрудника”, использование которого позволяет более эффективно распределить рабочий процесс, минимизировать взаимодействие кадровой службы с сотрудниками, позволяет сотрудникам получать нужную информацию, в том числе с помощью мобильного приложения. Настройка и использование сервиса “1С:Кабинет сотрудника” не требует дополнительных знаний или навыков, позволяет установить ограниченные данные, которые будут необходимы и доступны сотрудникам через приложение, без лишней ненужной информации. При входе в приложение требуется обязательная авторизация, что обеспечивает защиту персональных данных каждого пользователя. В целях дальнейшего совершенствования трудовых отношений руководством Департамента планируется полный переход на электронный кадровый документооборот. Надеюсь на дельнейшее продуктивное сотрудничество со специалистами “Гэндальф”, а также дальнейшее успешное развитие и процветание сервисов и программных продуктов “1С”», – сказала Елена Ларская, начальник отдела – главный бухгалтер отдела учета исполнения бюджета – главная бухгалтерия Департамента финансов г. Шахты.