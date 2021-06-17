«Гэндальф» автоматизировала работу крупного хлебокомбината на базе «1С»

«Гэндальф» автоматизировала работу транспорта «Хлебоприемного пункта №1» Республики Башкортостан на базе «1С».

«XПП №1» Республики Башкортостан является одним из старейших перерабатывающих предприятий пищевой промышленности города Давлеканово. Основные подразделения комбината: мельзавод ржаного помола производственной мощностью 120 тонн зерна ржи в сутки, мельзавод пшеничного помола, который изготовляет 65 тонн муки в сутки, комбикормовый завод производительностью 150 тонн в сутки, крупоцех, на котором вырабатывается 75 тонн круп в сутки, цех мелкой фасовки, элеватор, производственно-технологическая лаборатория, собственная пекарня.

Ранее на предприятии вели учет разрозненно в двух решениях: отраслевой программе «1C:Управление производственным предприятием» (Элеватор. Комбикормовый завод. Маслозавод) и автоматизированной системе управления технологическим процессом «Весовой поток», разработанной компанией «Цифровые контрольные технологии». Документы о приеме сырья создавались и заполнялись вручную.

Со временем потребовалась частичная интеграция базы «1C» с системой «Весовой поток». Для решения этой масштабной задачи организация пригласила франчайзи фирмы «1C» – компанию «Гэндальф».

Заказчик планировал решить следующие задачи: вести учет пропусков транспортных средств в базе с использованием RFID-кapт (иначе тегов или транспондеров); настроить ответ от «1C» по запросу системы «Весовой поток» для разрешения проезда транспорта на территорию элеватора при наличии пропуска; наладить в базе «1C» обработку запросов системы Весовой поток» при взвешивании и отражение результатов; автоматически формировать список ссылок на фотографии выделенных моментов технологического процесса при прохождении транспорта по территории; транслировать прохождение транспортом контрольных точек на рабочем месте диспетчера.

В ходе обсуждения были обозначены этапы внедрения. Подрядчик определил, что при взаимодействии с «Весовым потоком» кастомизированная отраслевая программа «1C:УПП» (Элеватор. Комбикормовый завод. Маслозавод) будет работать в роли automation-cepвepa (сервера автоматизации).

Для обеспечения и фиксации прохождения технологического процесса в базу «1C» были добавлены необходимые объекты. Доработаны существующие. Для деятельности пользователей создана обработка «Рабочее место».

Интеграция оправдала ожидания заказчика, поставленные цели были достигнуты. Теперь при подъезде транспортных средств выполняется поиск пропуска, и на рабочем месте визировщика отражается результат идентификации машины. В программу «Весовой поток» передаются заполненные визировщиком данные: результат анализа груза, маршрут и пункты выгрузки/погрузки. Вводится электронная очередь.

При проезде транспорта по технологическому маршруту контрольные точки отмечаются в базе «1C». В определенных точках фиксируются ссылки на фотографии прохождения транспорта по маршруту. Также в базе «1C» отображаются данные о взвешивании машин.

«В целом мы получили возможность ретроспективного контроля приемки сырья непосредственно из «1C» по отдельным этапам для каждой машины. Это очень удобно. Уменьшилась зависимость от человеческого фактора. И сократилось время на прохождение технологического процесса», – сказал Сергей Ткачев, руководитель отдела продаж компании «Цифровые контрольные технологии» – генподрядчика, который выполнял автоматизацию комбината.