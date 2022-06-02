«Гэндальф» внедрила отраслевые решения в «Ломбард южный экспресс»

Специалисты компании «Гэндальф» привели работу филиалов федеральной сети «Союз ломбардов» в соответствие с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета.

«Ломбард южный экспресс» относится к федеральной сети «Союз ломбардов». Компания представлена на рынке с 1998 г. и на данный момент имеет 300 филиалов в 56 регионах России. Деятельность организаций заключается в предоставлении займов населению под залог техники, ювелирных изделий, строительных инструментов, меховых изделий и прочего с возможностью последующего выкупа.

За годы работы филиалы сети ломбарда сформировали мощную фронт-офисную систему для полного цикла работы с клиентами, включающую ряд функциональных инструментов. Бухгалтерский учет сети ломбардов осуществлялся в «1С:Бухгалтерия» с использованием хозрасчетного плана счетов и соответствовал с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). В рамках исполнения указания Банка России от 12 ноября 2018 г. №4966-У «О применении отдельных нормативных актов Банка России по вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности» с 1 января 2022 г. был запланирован переход на единый план счетов и Отраслевые стандарты бухгалтерского учета.

Для перехода на ОСБУ и внедрение отраслевых программных продуктов руководство ломбарда обратилось к специалистам «Гэндальф». Помимо перехода на новый стандарт и программные продукты бухгалтерского учета, была поставлена задача произвести интеграцию с фронт-офисной системой для оптимизации передачи данных.

Гибридная интеграционная платформа способна сократить time-to-market и себестоимость разработки ПО

С учетом нюансов бизнес-процессов ломбарда было составлено многоуровневое техническое задание. Первый этап работ заключался в сопоставлении остатков и оборотов плана счетов РСБУ для дальнейшей конвертации в ОСБУ. Для реализации задачи интеграции фронт-офисной системы было необходимо разработать правила обмена и сопоставления данных. Второй этап проекта состоял во внедрении новых программ учета.

Итогом работ стала обновленная информационная экосистема, соответствующая требованиям надзорных органов и оптимизированная под требования заказчика. Внедрены программные продукты семейства «1С»: «1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП» и «1С:Ломбард ПРОФ». Система бухгалтерского учета обновлена и приведена в соответствие с нормативными актами и законодательными требованиями к ломбардам. Выполнен перенос данных из РСБУ в ОСБУ. Фронт-офисная система ломбарда интегрирована с новыми программами бухгалтерского учета.