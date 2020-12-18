«Гэндальф» внедрила решения «1С» в «Агропоставки»

«Гэндальф» автоматизировала учет в компании «Агрепоставки» на базе решений «1С».

Компания «Агропоставки» является оптовым поставщиком сельскохозяйственных запчастей на территории Ростовской области и Краснодарского края.

Ранее рабочие процессы компании по взаимодействию с клиентами и поставщиками не были автоматизированы: в организации не использовали программы ведения учета, такие как «1С:Управление торговлей». В связи с этим не были налажены оптимизация работы склада, а также обмен информацией между отделами продаж и закупок.

За помощью представители «Агропоставок» обратились в компанию «Гэндальф», которая является франчайзи фирмы «1С».

Проанализировав вместе с подрядчиком проблемы и потребности компании, стороны пришли к выводу, что, помимо стандартной автоматизации учета, необходимо выполнить несколько доработок. Для удобного использования изображений, остатков, резервов и цен требовалась информативная форма справочника номенклатуры и доработанный документ «Заказ клиента». Также было необходимо сделать нетиповой документ «Заявка на закупку» и добавить функциональность по контролю возврата оригиналов документов. Требовалась доработка отчетов по взаиморасчетам с клиентами и поставщиками. Кроме того, руководство «Агропоставок» хотело использовать возможность создания отчета «Дни рождения контактных лиц партнеров».

После переговоров с подрядчиком были определены этапы внедрения и дальнейшего сопровождения. Для решения проблем было выбрано два продукта: «1С:Управление торговлей» и «1С:Бухгалтерия 8» (редакции 3.0).

Автоматизация учета в компании происходила согласно утвержденным этапам. Сначала была выработана стратегия начального ввода и загрузки данных. Затем специалисты занялись построением архитектуры доступа к рабочим базам, а также синхронизировали «1С:Управление торговлей» и «1С:Бухгалтерию 8» и провели начальную настройку учета. Сотрудники «Агропоставок» прошли обучение по работе в новых базах. После специалисты выполнили все необходимые доработки.

По итогам проекта все системы учета в действии, все отчетные формы в актуальном состоянии. Программы учета настроены, загружены необходимые справочники. Разработаны все необходимые печатные формы для работы с клиентами. Нет необходимости дублировать данные в двух базах, так как они синхронизированы. Отчет по дням рождения контактных лиц контрагентов помогает повысить лояльность клиентов.

Благодаря автоматизации обработка заказов покупателей стала намного быстрее и удобнее, появилась возможность систематизировать управленческий учет. Также сократилось время обработки данных, так как нет необходимости вручную дублировать данные в нескольких базах. В компании «Агропоставки» отмечают повышение лояльности клиентов.