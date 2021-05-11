«Гэндальф» автоматизировала работу подразделений компании «Ринком»

Компания «Гэндальф» автоматизировала работу подразделений компании «Ринком».

«Региональная инструментальная компания» («Ринком») занимаемся продажей металлорежущих, алмазных, слесарно-монтажных инструментов и оснастки. Раньше в «Ринком» вели управленческий учет торговли на базе конфигурации «1С:Комплексная автоматизация 2», которая была значительно доработана под специфику деятельности компании. Но эта функциональность не в полной мере отвечала потребностям организации. Не было возможности оперативно формировать всю необходимую аналитику при помощи типовых отчетов системы. Кроме того, доработка была необходима для интеграции отчетной системы с внешними ресурсами.

За помощью «Ринком» обратилась в компанию «Гэндальф», с которой был заключен договор сопровождения. Перед подрядчиками были поставлены такие задачи: доработать функциональность системы так, чтобы повысить эффективность, сократить трудозатраты и исключить ошибки пользователей, которые занимаются продажами; разработать механизмы, которые позволили бы оптимизировать работу склада, упростить и ускорить проведение инвентаризаций остатков, обеспечить своевременный заказ товаров у поставщиков; реализовать новые отчеты и модифицировать существующие для получения оперативных данных о выручке, себестоимости, прибыли и эффективности менеджеров по продажам для руководства компании; выполнить доработки механизмов синхронизации учетной системы и сайта компании.

Специалисты делали доработки в соответствии с принципами гибкой методологии разработки. И тестирование, и разработку они проводили в тесном взаимодействии с руководителем ИТ-службы нашего предприятия. Такой подход позволил оперативно выполнять необходимые доработки учетной системы, сократить время на тестирование и внедрение, а также минимизировать ошибки.

Теперь благодаря выполненным работам сотрудники компании могут оперативно проводить инвентаризацию остатков при отгрузке товаров. Учетная система интегрирована с сайтом, что значительно повысило уровень автоматизации процессов.

Также в «Ринком» могут использовать три новых отчета: по оценке эффективности работы менеджеров по продажам; для сбора данных о статистике продаж номенклатурных позиций, выручке, себестоимости и прибыли в различных разрезах; для получения сводных данных АBC-анализа, выручки, прибыли, эффективности, анализа остатков и необходимых производственных показателей.

«Благодаря автоматизации контроль оперативных показателей деятельности компании значительно упростился, повысилась эффективность работы склада и менеджеров по продажам, появились новые возможности в интеграции учетной системы и сайта компании», – сказал начальник отдела ИТ «Региональной инструментальной компании» Дмитрий Генкин.