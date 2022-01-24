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«Бейо семена Ростов» внедрила «1С:Кабинет сотрудника» с помощью «Гэндальф»

Сервис «1С:Кабинет сотрудника» упростил внутренний документооборот дочернего предприятия международной компании «Бейо» по рекомендации специалистов компании «Гэндальф».

Компания «Бейо» – предприятие, которое специализируется на селекции, производстве и продаже семян овощей. Бизнес-процессы компании представляют собой органичные и непрерывные потоки взаимодействия с овощеводами, посредниками, партнерами поставщиками и сотрудниками внутри всех подразделений «Бейо».

Сотрудники компании работают дистанционно в различных регионах, что затрудняет оперативную передачу кадровой документации – справок с места работы или 2-НДФЛ. Бухгалтерия принимала заявки на получение справок по электронной почте или через телефонные звонки. Даже регламентированный прядок обмена информацией не исключал потери документов.

С 2009 г. регулярным сопровождением программ семейства «» в «Бейо семена Ростов» осуществляют специалисты «Гэндальф», которые предложили внедрить сервис «1С:Кабинет сотрудника».

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Использование сервиса началось в мае 2021 г. Существующая функциональность позволила: сократить около 100 часов работы бухгалтерии в месяц; производить согласование в несколько кликов; благодаря электронной подписи для всех сотрудников ускорен процесс обмена информацией внутри компании; кадровая служба получила возможность готовить документы в «1С:Зарплата и Управление персоналом» и направлять через мобильное приложение сотрудникам. Это упрощает коммуникацию и уменьшает количество ручного труда и бумажной работы.

«Сотрудникам больше нет необходимости забирать свои документы лично из бухгалтерии. Это значительно экономит рабочее время. Продуктивность сотрудников повысилась, так как им не нужно отвлекаться от работы или искать бумажные версии документов при необходимости. Документы и запросы на их получение более не теряются в архивах электронной почты сотрудников. Всю документацию можно отследить, просто открыв приложение на смартфоне», – сказала Елена Феодориди, генеральный директор «Бейо семена Ростов».

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