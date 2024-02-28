Ростовская область вошла в топ регионов, где жители предпочитают красивые номера

Цифровая экосистема МТС проанализировала динамику продаж красивых номеров на сайте компании за 2023 г. Объем продаж престижных номеров вырос по сравнению с 2022 г. на 84%. Ростовская область вошла в топ регионов по количеству продаж в 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На Ростовскую область пришлось 3% от общего числа продаж красивых номеров по России. Наибольшая доля продаж пришлась на Москву – 39%. Впервые Краснодар сместил со второго места Санкт-Петербург. Доля продаж в этих городах составила 11 и 8% соответственно.

Предпочтение красивым номерам отдавали представители наиболее экономически активной возрастной группы: от 30 до 40 лет. На них приходилось 45% покупок красивых номеров, 22% – на пользователей в возрасте от 20 до 30 лет.

Главным фактором, повлиявшим на заметный рост продаж, стала актуализация идеи личного бренда, для достижения которой номер телефона является доступным средством, подчеркивающим индивидуальность пользователя.

Топ-10 регионов по количеству продаж по итогам 2023 г.: Москва – 39%, Краснодар – 11%, Санкт-Петербург – 8%, Ростовская область – 3%, Новосибирская область – 2%, Свердловская область – 2%, Республика Башкортостан – 2%, Республика Татарстан – 2%, Московская область – 2%, Ставропольский край – 1%.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.