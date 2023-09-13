Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС обеспечила связью строителей ростовского ЖК «Город у реки»

МТС развернула сеть LTE на строительной площадке нового жилого комплекса «Город у реки» в Ростове-на-Дону. На территории одного из крупнейших ЖК города запущен мобильный интернет на скорости до 150 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Установленное оборудование обеспечило голосовой связью и скоростным мобильным интернетом строителей жилищного комплекса, который будет состоять из 13 домов высотой 25 и более этажей. Теперь рабочие смогут оперативно связаться друг с другом, находясь в разных точках строительной площадки.

Безопасные коммуникации сотрудников: что важно знать
бизнес-коммуникации

Помимо этого, благодаря новой базовой станции МТС будущие новоселы смогут круглосуточно оставаться на связи со своим близкими, на комфортной скорости пользоваться любимыми цифровыми сервисами, совершать звонки по видеосвязи.

«Новый жилой комплекс возводится на территории бывшей промышленной зоны, где преобладают здания малой этажности. Существующего уровня покрытия сети будет не хватать для высотных домов. Поэтому мы постарались заранее организовать надежную и качественную мобильную связь для наших абонентов, чтобы они могли беспрепятственно совершать как голосовые, так и онлайн-звонки. Также новые дома уже при сдаче в эксплуатацию будут обеспечены услугами фиксированной связи, что позволит новоселам сразу при заселении пользоваться домашним интернетом», — отметил директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Распространение мобильной связи в России застопорилось из-за «беспрецедентного» дефицита оборудования

В России найден источник финансирования отечественного телеком-оборудования

Базовые станции из КНР оказались бесполезными. В России дефицит оборудования для сотовых сетей

Владельцев «Билайна» заставили продать британского интернет-провайдера

Инвесторы внезапно потеряли интерес к акциям Veon

МТС специально для народа выпускает цифровые облигации на 3 миллиарда

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Мониторы с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Обзор рециркулятора-очистителя воздуха Acerpure Cool AC551 — здоровый климат в доме

Смартфон HUAWEI nova 11 Pro — стильная неординарная новинка

Показать еще

Наука

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел
Показать еще