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Ростовская область вошла в пятерку регионов-лидеров по числу туристов в 2023 г.

Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса бронирования отелей «МТС Travel» проанализировала на базе обезличенной Big Data поездки россиян по стране в 2023 г. Данные показали общий рост внутреннего турпотока на 10% год к году. В число регионов, к которым сильнее всего проявился интерес путешественников, вошла Ростовская область. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2023 г. 4,5% от всех поездок по стране пришлось на Ростовскую область. В пятерку лидеров вошла Москва и Московская область с долей 9,5% от общего турпотока, Краснодарский край — 9%, Санкт-Петербург и Ленинградская область — 5%, а также Воронежская область — 3%.

Одним из главных трендов 2023 г. у туристов страны стал интерес к путешествиям по регионам Северного Кавказа. Наибольший прирост турпотока в 2023 г. продемонстрировал Дагестан – регион посетили на 37% туристов, чем в 2022 году. На втором месте Северная Осетия – число поездок выросло на треть год к году. ТОП-3 быстрорастущих регионов замыкает Ставропольский край — динамика поездок в этот регион в 2023 году составила 27%.

Средняя продолжительность путешествий по стране составила 4 дня. Самыми активными путешественниками по итогу 2023 г. стали жители столичного региона, они совершили более 20% от всех поездок по стране.

ИТ-тренды в России на 2024 г. по версии CNews
CNews Analytics

ТОП-10 направлений внутреннего туризма в 2023 г., доля от всех поездок по России в 2023 г.: Москва и Московская область 9,5%; Краснодарский край 9%; Санкт-Петербург и Ленинградская область 5%; Ростовская область 4,5%; Воронежская область 3%; Тверская область 2,5%; Республика Татарстан 2,5%; Ставропольский край 2%; Нижегородская область 2%; Республика Башкортостан 2%.

По мнению экспертов «МТС Travel», Ростовская область попала в рейтинг популярных, в том числе, как регион, являющийся транзитной точкой на маршрутах к Черному морю и Кавказским горам.

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