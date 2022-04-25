Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Фермеры Подмосковья отчитаются за использование грантов онлайн

«В Московской области фермеров и компании агропромышленного комплекса, привлекающие бюджетные средства, впервые проверят онлайн – с помощью нового модуля приложения “Проверки Подмосковья”», – сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Новое цифровое решение сделает проверки более простыми, понятными и прозрачными как для бизнеса, так и для специалистов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, которые осуществляют контроль. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Результаты проверки (скан-копии документов, фотографии) загружаются в онлайн-карточку предприятия, представленную в Реестре получателей господдержки в агропромышленном комплексе. Сам Реестр хранится в приложении «Проверки Подмосковья». Благодаря новой системе результаты очередной проверки за использование выделенного гранта всегда будут доступны онлайн.

Получатели грантов и субсидий в сфере агропромышленного комплекса должны освоить средства за 24 месяца, а отчитываться об этом – ежегодно в течение пяти лет. На данный момент в 60 городских округах региона 238 сельскохозяйственных организаций являются получателями господдержки.

Сумма гранта зависит от вида хозяйства. Максимальная сумма гранта предусмотрена для фермеров, разводящих крупный рогатый скот. Она составляет до 5 млн руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава ЦИАН покинул свой пост, сохранив бронь на участие в совете директоров

Умельцы заработали на YouTube $23 млн, выдавая чужую музыку за свою. Им светят крупные сроки

OnlyFans окончательно изгоняет российских порнозвезд. Их счета отключены, выплат нет, не за горами полная блокировка

«1С» под колоссальной DDoS-атакой. Под ударом важные сервисы и сдача отчетов в налоговую

Гендиректору HeadHunter доверили следить за ЦИАН

Отечественный «убийца» Jira и Trello от «Яндекса» получил сверхмасштабное обновление

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HONOR X8: бестселлер сезона весна-лето 2022

Лучшие хлебопечки с замесом теста: выбор ZOOM

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Новое объяснение загадки обратной стороны Луны — дело в ударе астероида

Почему Нептун остывал 15 лет подряд, хотя должен нагреваться?

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»