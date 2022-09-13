Агрохолдинг «Эконива» согласует договоры в системе Directum RX

Производитель молочных продуктов «Эконива» подключил 2600 сотрудников к системе управления бизнес-процессами и документами Directum RX. Теперь на создание и согласование документов уходит меньше времени. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Раньше согласование документов в агрохолдинге ««Эконива»» проходило по электронной почте. Чтобы унифицировать утверждение договоров и повысить прозрачность внутренних процессов, компания внедрила интеллектуальную систему Directum RX. Специалисты Softline — партнера компании Directum — обновили карточки договоров и допсоглашений, настроили маршруты их утверждения. Теперь роли согласующих вычисляются автоматически в зависимости от организации, правила для всех юрлиц холдинга едины.

В результате внедрения Directum RX в агрохолдинге «Эконива»: согласование договоров проходит в автоматизированном режиме; входящая и исходящая корреспонденция регистрируется в электронном виде, в том числе из выделенного email-адреса; в системе ведется управление тендерными процессами и утверждаются сделки; документы хранятся в едином электронном архиве.

Благодаря интеграции с Active Directory в Directum RX уже перенесено 28 тыс. договоров и допсоглашений, в том числе 15 тыс. документов импортированы как исторические данные.

«Самое значимое для нас — экономия времени и прозрачность работы с договорами. Сейчас документооборот построен проще, многие функции выполняются автоматически. Еще один плюс — реализация тендерных процедур в системе Directum RX. Благодаря опытным специалистам удалось осуществить необходимые изменения в срок», – сказал Александр Шахов, директор по ИТ и цифровизации агрохолдинга «Эконива».

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«Эконива» — российский холдинг по переработке молока с собственных ферм. Компания включает в себя пять заводов в разных регионах страны, на которых работает более 12 тыс. сотрудников. Агрохолдинг сотрудничает с компаниями «Аэрофлот», Ozon.

Softline — партнер Directum. Международная компания, ведущий поставщик ИТ-решений и сервисов для бизнеса с опытом внедрения более 3000 проектов.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.