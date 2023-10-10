МТС поможет донским аграриям контролировать работу транспорта и предотвращать пожары

МТС запустила систему видеонаблюдения на полях и производственной базе одного из ведущих сельхозпредприятий аграрного комплекса донского края – СПК «Колхоз имени Шаумяна» в Мясниковском районе. Благодаря умному видеонаблюдению аграрии могут контролировать всю территорию колхоза площадью около 10 тыс. га: выявлять очаги возгорания полей и других объектов на ранних стадиях, предотвращать образование незаконных свалок мусора у обочин дорог и в лесополосах, а также отслеживать передвижение браконьеров, наносящих урон сельхозугодиям. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая система видеонаблюдения, состоящая из 15 цифровых видеокамер высокого разрешения, расположенных на вышках сотовой связи, позволяет удаленно, со смартфона или компьютера, контролировать территорию колхоза, поля, отслеживать перемещение автотранспорта и соблюдение производственных норм и графика. Камеры способны на расстоянии 700 метров распознавать госномер автомобиля, а также помогают оперативно обнаружить возгорания на открытой местности в радиусе 10 км: сельскохозяйственных угодьях предприятия и на других территориях с высоким риском возникновения масштабных пожаров.

«В последние годы аграрный сектор Ростовской области демонстрирует повышенный интерес к цифровым технологиям, в том числе умному видеонаблюдению. К примеру, установленная на территории рисоводческого предприятия «Маныч-Агро» система интеллектуального видеонаблюдения МТС не только усилила режим охраны объекта, но и позволила улучшить контроль за рабочим процессом и снизить простои транспорта», — сказал директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

«Наше предприятие активно внедряет новейшие технологии. Мы используем научно-обоснованную систему земледелия, позволяющую внедрять новые сорта и гибриды сельхозкультур. Большое внимание уделяем развитию молочного животноводства – все производственные процессы механизированы. На предприятии успешно функционирует спутниковая система мониторинга, что заметно повышает эффективность технологического процесса», — отметил руководитель СПК «Колхоз имени Шаумяна» Хачатур Поркшеян.

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СПК «Колхоз имени Шаумяна» организован в 1930 г. Занимается выращиванием зерновых, молочным животноводством. Площадь пашни составляет 7600 га. Урожайность зерновых по итогам 2022 г. достигла 72,1 ц/га, подсолнечника – около 40 ц/га. Общая численность крупного рогатого скота насчитывает около 1400 голов.