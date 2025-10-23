Автоматизация от «Первый Бит» повысила на 20% производительность труда в компании «МИОН»

Интегратор эффективных ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект комплексной автоматизации производственных и бизнес-процессов в промышленной компании «МИОН» — отечественного производителя металлорежущего инструмента. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Проект внедрения информационной системы на базе «1С:Управление нашей фирмой» был реализован специалистами томского офиса компании «Первый Бит».

Благодаря внедрению нового решения производительность труда на предприятии выросла на 20%, а общий уровень трудозатрат в подразделениях снизился на 40%, на 45% произошло ускорение управленческой отчетности – теперь руководство компании имеет доступ к достоверной информации в режиме реального времени, на 30% сокращены сроки исполнения заказов.

«Для нас было важно найти местного опытного ИT-партнера, который понимает не только программное обеспечение, но и организацию бизнес-процессов. Сегодня «1С:УНФ» — ключевой инструмент в управлении нашей компанией, благодарю «Первый Бит» за профессионализм и экспертизу», – отметил технический директор ООО «ПК "МИОН"» Павел Рожков.

С ростом объемов производства и увеличением штата сотрудников руководство «МИОН» столкнулось с необходимостью исключить ручной труд в составлении производственной документации, повысить прозрачность процессов и обеспечить масштабируемость бизнеса. Основная проблема заключалась в отсутствии единой системы автоматизации: часть данных велась в устаревших версиях «1С» и офисных программах, а производственный учет фактически не велся.

Перед началом работ были определены ключевые цели проекта: минимизировать ручной труд при создании производственной документации и заданий, повысить прозрачность всех производственных процессов и увеличить оперативность производственного цикла.

Важным этапом проекта стала интеграция в работу компании решения «1С:Управление нашей фирмой», позволяющего автоматически формировать спецификации, отслеживать этапы производства и статусы заказов, а также реализовать внутренние коммуникации между отделами.

По окончанию внедрения были устранены ручные процессы – теперь задания на производство, спецификации и операции заполняются автоматически на основании данных системы, внедрена полная прослеживаемость заказов и этапов производства – сотрудники получают актуальную информацию в реальном времени.

«После автоматизации значительно упрощено внутреннее взаимодействие: обсуждения по документам и заказам происходят в единой системе, все сообщения фиксируются. Операции с поставщиками, ранее фиксировавшиеся вручную в таблицах Excel, также автоматизированы внутри системы», – сказал Артем Петров, руководитель группы автоматизации производств «Первый Бит», Томск.

В работу «МИОН» также встроили виртуального ассистента «Дашу», это ускорило оповещение сотрудников компании и клиентов, автоматизировало изменение статусов заказов.