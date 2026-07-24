Все не заблокируют. Россияне стремительно перебираются в экзотические мессенджеры, о которых никто не слышал

В России идет активный переход пользователей в малоизвестные в стране мессенджеры на фоне замедления популярных во всем мире сервисов. Всего за три месяца интерес к ним вырос на четверть. У жителей страны даже появились свои любимые экзотические мессенджеры.

В поисках альтернативы

Россияне стали активно перебираться в мессенджеры, о которых подавляющее большинство жителей России ни разу не слышало до 2025 г. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику МТС AdTech, интерес к таким сервисам во II квартале 2026 г. (1 апреля – 30 июня) подскочил на 26% по сравнению с первой четвертью 2026 г. (1 января – 31 марта).

Это вынужденная мера – жители страны ищут альтернативу сверхпопулярным WhatsApp* и Telegram, которыми они не по своей воле больше не могут пользоваться без дополнительных технических средств. В августе 2025 г. у них отобрали возможность звонить этих мессенджерах, к концу декабря 2025 г. WhatsApp** в России был замедлен на 80% (данные РБК), а в феврале 2026 г. началось замедление Telegram, притом настолько мощное, что пострадала даже российская ИТ-отрасль.

Новый кумир россиян

Вкусы россиян относительно любимых экзотических мессенджеров быстро меняются. Если в 2025 г. и начале 2026 г. жители страны массово уходили в американский imo, то во II квартале 2026 г. наибольший рост аудитории показал турецкий мессенджер BiP.

prostooleh / FreePik Россияне ищут альтернативы не только Telegram. но и отечественным мессенджерам

По информации «Коммерсанта», по итогам второй четверти 2026 г. число уникальных пользователей из России (MAU) в этом сервисе увеличилось на 120% по сравнению с I кварталом 2026 г., то есть более чем в два раза. Ныне их насчитывается около 4,3 млн.

Может показаться, что 4,3 млн – это не так уж много. Но, во-первых, это примерно 3% населения России, во-вторых, всего год назад в России BiP почти никто не пользовался.

Во II квартале 2025 г. аудитория российских пользователей BiP составляла всего 6,6 тыс. человек.

Также россияне активно переходят на электронную почту в качестве альтернативы мессенджерам.

Азия в тренде

Россияне переходят не только в BiP. За последние месяцы сотни тысяч жителей страны узнали, в каких мессенджерах общаются жители азиатских стран.

Например, аудитория южнокорейского мессенджера KakaoTalk, о повышенном интересе россиян к которому CNews рассказывал в марте 2026 г., во II квартале 2026 г. выросла на 80%, до 1,26 млн пользователей. В мае 2026 г. KakaoTalk подал заявку на регистрацию своего бренда в России.

Аудитория китайского мессенджера WeChat в России за тот же период выросла на 17%. Абсолютные значения «Коммерсант» не приводит.

Проект Gem Space нарастил российскую аудиторию на 11%, а упомянутый imo – всего на 1%. Однако он является лидером по абсолютному числу российских пользователей среди иностранных экзотических мессенджеров – во II квартале 2026 г. у него их насчитывалось около 12,2 млн человек.

Скрыть невозможно

О росте интереса россиян к экзотическим средствам общения говорят не только в МТС. Другие операторы связи, в чьих сетях Telegram и WhatsApp** тоже замедлены, подтверждают – миграция есть, и быстрая. В «Билайне» ее связали напрямую с ограничениями Telegram, подчеркивает «Коммерсант».

По данным «Мегафона», за отчетный период прирост российской аудитории BiP составил 32%, у KakaoTalk она выросла почти вдвое (на 98%), у WeChat – на 10%. В то же время у imo российская аудитория сократилась на 20%, отмечают в «Мегафоне».

В Т2 сообщили изданию, что BiP и KakaoTalk показали рост аудитории в пять и в 3,5 раза соответственно. «У WeChat мы зафиксировали незначительный прирост, связываем это с особенностями регистрации. А у Imo вовсе заметили спад, Discord также теряет аудиторию», – отметили в Т2. Напомним, Discord заблокирован в России с 2024 г.

Зачем все это россиянам

Чаще всего россияне ставят альтернативные мессенджеры для связи с родственниками, друзьями или коллегами, которые находятся за границей, а также просто для изучения их возможностей, сообщил изданию директор по SMM & ORM коммуникационного агентства PR Partner Дамир Фейзуллов.

Также нельзя исключать, что некоторые россияне переходят в такие сервисы на фоне нежелания пользоваться российскими мессенджерами, тем более что на iPhone их теперь не установить без «костылей». В июне 2026 г. Apple удалила из своего App Store сначала нацмессенджер «Макс», а затем и весь софт холдинга VK, включая «VK Мессенджер». В июле 2026 г. аналогичный шаг предприняла Google – теперь этих приложений нет в Google Play. Но на Android их можно установить из сторонних магазинов – у владельцев iPhone такой опции нет.

* WhatsApp* принадлежит корпорации Meta*. Meta* (в прошлом Facebook*) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook** и Instagram** также признаны экстремистскими и заблокированы в России.

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими