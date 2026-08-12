Взломан портал госуслуг крупной страны СНГ. Выставлены на продажу персональные данные 78% населения

Грандиозная утечка

В Сети на продажу выставлена база данных, содержащая сведения о 15 млн жителей Казахстана, пишет издание Orda.kz.

Подборка размещена на одном из форумов в даркнете. Продавец под псевдонимом shymzz13 утверждает, что информация, выставленная на продажу, является дампом базы данных национального портала госуслуг eGov со сведениями актуальными на начало лета 2026 г.

За базу он просит 0,5 биткоина, или почти $32 тыс, но заявляет о готовности пойти на уступки в цене ради того, чтобы провести сделку как можно скорее.

Freepik Произошла грандиозная утечка персональных данных жителей Казахстана

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, население страны по состоянию на 1 июля 2026 г. составляло 20,59 млн. Таким образом, утечка могла затронуть до 78% жителей Казахстана.

Какие данные продаются

Со слов продавца, в сжатом виде дамп БД занимает 2,7 ГБ, содержит около 47 млн строк и 187 таблиц.

Согласно объявлению, таблица “users” («пользователи») утекшей базы данных, каждая строка содержит ФИО пользователя eGov, его индивидуальный идентификационный номер (ИИН), дату рождения, номер телефона и некий «статус» (поле “status”) – всего 15 млн строк.

Отдельно записаны пароли пользователей системы в хешированном виде, системные данные/таблицы, история входа в учетные записи и сохраненные онлайн-сессии, сведения об учетных записях администраторов и работников сервиса, фрагменты логов и параметров конфигурации.

Кроме того, заявлено наличие некоторого количества данных работников Центров обслуживания населения (ЦОН), аналога российских монофункциональных центров «Мои документы» (МФЦ), среди которых – сканы удостоверений личности и паспортов.

Информация проверяется

Сведения о возможной утечке данных жителей и размещении их в интернете, в настоящее время проверяется профильными ведомствами.

«Министерству известно о распространяемой информации о якобы утечке персональных данных граждан Казахстана и их размещении в даркнете. В настоящее время совместно с профильными службами проводится техническая проверка опубликованной информации, включая анализ представленных образцов данных и установление возможного источника их происхождения. На данный момент подтвержденных данных о взломе информационных систем электронного правительства и получении указанной базы непосредственно из eGov нет», – сообщается в официальном Telegram-канале Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана (AI & Digital Ministry).

В МВД и Центре анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) сообщили Orda.kz, что ведется проверка информации о возможной утечке.

В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития также утверждают, что «часть информации, заявленной в публикациях [СМИ], не соответствует структуре и формату данных электронного правительства. В частности, в eGov не хранятся скан-копии паспортов в заявленном виде, а цифровые документы имеют иной формат».

Как отмечает Orda.kz, совсем недавно – в августе 2026 г. – была запущена обновленная версия портала госуслуг eGov 3.0 на национальной платформе электронного правительства QazTech (аналог российского «Гостеха»). Ожидается, что в дальнейшем на нее будут переведены все электронные сервисы.

Это далеко не первое сообщение об утечке такого рода за последние годы. В июне 2025 г. казахстанские СМИ сообщили об утечке в Сеть данных 16 млн казахстанцев. В результате расследование версия о взломе государственных информационных систем была отметена.

Ситуация с утечками в Казахстане

По данным компании F6, разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями, в 2026 г. ситуация с утечками данных в Казахстане значительно ухудшилась. С начала года было зафиксировано 12 новых случаев публикации утечек баз данных казахстанских организаций на теневых ресурсах – в даркнете и Telegram-каналах, что в шесть раз больше, чем в аналогичном периоде 2025 г. Общий объем раскрытых в 2026 г. данных – до нынешнего инцидента – составлял около 1,3 млн строк.

Лидером по утечкам данных среди казахстанских компаний за первое полугодие 2026 г. стал госсектор – на него пришлось 79% похищенных записей. Далее следуют ритейл и интернет-магазины (10%) и финансовая отрасль (7%).