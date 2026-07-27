Режим экономии активирован. Россияне массово несут в ремонт древнейшие iPhone и iPad, чтобы не тратиться на новые

В России внезапно стало популярным носить в ремонт устройства, которым больше восьми лет. Чаще всего это устаревшие iPhone. Многие из них давно не поддерживаются производителем и не получают апдейты ПО, но россияне упорно не хотят их менять, потому что починить их почти всегда дешевле, чем купить новые. В ряде случаев в ремонт попадают даже совсем древние по нынешним меркам устройства, которым по 15-16 лет, и у которых за эти годы вышло более 10 новых поколений, например, даже 16-летний iPhone 4.

Зачем новое, если есть старое

Жители России в первой половине 2026 г. стали значительно чаще носить в ремонт устройства, вышедшие, по меньшей мере, восемь лет назад. Как сообщили CNews представители ритейлера «М.Видео», спрос на починку таких гаджетов в стране вырос более чем в два раза по сравнению с первым полугодием 2025 г.

Тренд отражает изменение потребительских привычек, отмечают аналитики ритейлера. По их мнению, пользователи все чаще выбирают ремонт как рациональный способ сохранить свои устройства и продлить срок их службы. Редакция CNews обратилась в «М.Видео» с вопросом, связано ли происходящее с желанием россиян сэкономить деньги и не покупать новый гаджет на фоне роста цен на них, и получила такой ответ: «Сегодня сервис – это не только восстановление техники, но и возможность максимально продлить срок ее эксплуатации. Сейчас у одного человека нередко есть несколько устройств под разные сценарии: основной личный смартфон или ноутбук, отдельный гаджет для рабочих задач, учебы или поездок Поэтому прежнюю технику не обязательно заменяют новой – ее ремонтируют и продолжают использовать в качестве дополнительного устройства».

Напомним, в 2026 г. россияне в значительной степени сократили свои расходы на покупку новых ноутбуков и смартфонов. Также они стали предпочитать более доступные модели на фоне роста цен и часто обращают внимание на бренды, о которых почти никто не слышал. С планшетами ситуация иная – на них жители России, напротив, не экономят и вместо совсем дешевых и малофункциональных устройств чаще всего приобретают топовые модели.

fxquadro / FreePik Ремонт старого устройства почти всегда обходится значительно дешевле покупки нового

Глава департамента физических сервисов в «М.Видео» Андрей Агапов уверен, что «современные устройства обладают высоким запасом надежности», и что простая замена экрана, АКБ или ремонт цепи питания может продлить им жизнь на несколько лет. «Все чаще клиенты осознанно выбирают ремонт как рациональную альтернативу покупке нового устройства, особенно если техника полностью устраивает их по своим возможностям», – сказал он CNews.

Что примечательно, наибольшее количество обращений за ремонтом техники старше восьми лет зафиксировано вовсе не в небольших городах России, а в самых крупных. Лидерами этого рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Нижний Новгород – весь квартет входит в число крупнейших населенных пунктов России и относится к городам-миллионникам.

iPhone, который помнит Стива Джобса

По данным «М.Видео», в первой половине 2026 г. чаще всего в ремонт по той или иной причине сдавали смартфоны iPhone 7, iPhone 8 и iPhone X. Все три мобильника вышли в период с 2016 по 2017 гг. включительно и устарели не только морально, так как едва ли способны тянуть существенно «потяжелевшие» приложения», но и официально. К концу июля 2026 г. ни один из них не получал обновления ПО. Например, для iPhone 7, у которого всего 2 ГБ оперативной памяти, последняя прошивка – это iOS 15 образца 2021 г. iPhone 8 и iPhone X в последний раз обновились до iOS 16, которая вышла в 2022 г.

Но эта троица – далеко не самые старые устройства, которые россияне сдавали в ремонт в первой половине 2026 г. в надежде продолжить пользоваться ими. Этот рекорд, по данным «М.Видео», принадлежит 16-летнему Apple iPhone 4, который был показан со сцены лично Стивом Джобсом (Steve Jobs) летом 2010 г., основателем Apple, умершим осенью 2011 г.

На втором месте этого рейтинга – планшет Apple iPad 2, вышедший в 2011 г.

Среди планшетов чаще всего владельцы обращались за ремонтом устройств серии Samsung Galaxy Tab 3. Они выпускались в период с 2013 по 2015 гг., то есть им сейчас от 11 до 13 лет.

Также россияне с большой охотой сдают в ремонт приставки PlayStation 4. Премьера этой модели состоялась почти 13 лет назад, осенью 2013 г. Несмотря на то, что PlayStation 5 на рынке уже шесть лет, с 2020 г., россияне по-прежнему с большой охотой пользуются четвертым поколением японской консоли.

Причин тому может быть несколько. Не исключено, что всему виной нынешние высокие цены на игровые консоли, связанные в первую очередь с дефицитом памяти, а также широкая линейка видеоигр для PlayStation 4, состоящей, по данным портала MobyGames из более чем 12 тыс. игр. Для сравнения, каталог игр для PS5 к середине лета 2026 г. насчитывал около 4,7 тыс. игр.

Что еще ремонтируют

Согласно статистике «М.Видео», чаще всего россияне относят в ремонт четыре вида древних устройств. Это смартфоны, планшетные компьютеры, ноутбуки и игровые приставки. Редакция CNews поинтересовалась, что еще россияне хотят отремонтировать, чтобы не покупать заново, и ожидает ответа.

Наиболее востребованной услугой стала замена аккумулятора – примерно каждое второе обращение владельцев техники старше восьми лет связано именно с установкой новой батареи – на этот вид ремонта приходится 46% всех случаев.

На втором месте с долей в 20% находятся обращения по замене дисплея. Топ-3 замыкают просьбы отремонтировать цепь питания и разъем зарядки, восстановить кнопку питания и кнопку «домой», а также почистить динамики. В сумме эти заказы занимают 15% случаев.

В ноутбуках россияне часто просят заменить экран, аккумулятор, разъем зарядки и клавиатуру.