Отечественные сертификаты оставьте себе. Россияне нашли замену сайтам банков, неработающим в Chrome и Safari

Жители России начали активно пользоваться финансовыми маркетплейсами в качестве замены сайтов российских банков. Последние перестали работать в иностранных браузерах из-за отечественных сертификатов безопасности, но россияне явно не торопятся переходить на «Яндекс Браузер» или встраивать сертификаты в свои гаджеты.

Альтернатива найдена

В России резко вырос спрос на специализированные финансовые маркетплейсы – веб-сайты, представляющие собой агрегаторы предложений российских банков. В числе прочего они позволяют подать заявки на кредит сразу в несколько банков.

Как пишут «Ведомости», взлет популярности таких сервисов – это прямое следствие недоступности официальных сайтов самих банков. Десятки миллионов россиян не могут попасть туда.

CNews писал, что в начале августа 2026 г. сайты многих российских банков, в том числе крупнейших, перестали открываться в Chrome, Safari, Firefox и других иностранных браузерах. Все дело в отечественных сертификатах безопасности на которые перешли эти сайты, и которые не поддерживаются популярными иностранными браузерами.

Чтобы все функционировало корректно, россияне могут установить «Яндекс Браузер», в котором есть встроенная поддержка этих сертификатов, или же вручную интегрировать их прямо в свое устройство. На «Госуслугах» есть инструкция для Windows, Linux, macOS, iOS и Android.

ededchechine / Freepik Россияне пока не стали массово переходить на российские сертификаты и «Яндекс Браузер»

Но россияне решили выбрать иной путь.

Неподдельный интерес

«Ведомости» приводят статистику нескольких российских финмаркетплейсов. К примеру, на сайте «Сравни» активность пользователей в разделе, посвященном кредитам, с 3 по 6 августа 2026 г. выросла на треть – на 32,5% на фоне предыдущей недели. Одновременно с этим сразу втрое подскочило число заявок на кредиты по сравнению с периодом до 3 августа 2026 г.

На сайте «Выберу.ру» с 3 по 6 августа 2026 г. количество запросов на различные кредитные продукты увеличилось в совокупности на 16% за неделю. Число заявок на оформление кредитов поднялось на 8% за тот же период. Абсолютные значения сервисы не предоставили.

Периоды для сравнения выбраны не случайно. Именно 3 августа 2026 г. российские банки лишились сертификатов безопасности зарубежного удостоверяющего центра GlobalSign и были вынуждены перевести свои сайты на отечественные сертификаты Минцифры. Это коснулось как минимум «Альфа-Банка», ПСБ, Россельхозбанка, Сбербанка, «Уралсиба» и целого ряда других финорганизаций.

Представители финмаркетплейсов уверены – резкий всплеск интереса к ним со стороны россиян является следствием в первую очередь неработоспособности сайтов банков в иностранных браузерах в связи с отзывов сертификатов GlobalSign. В банках считают так же – как сообщил «Ведомостям» глава департамента розничных продуктов «Абсолют банка» Виталий Костюкевич, примерно около 60% пользователей, лишившись возможности заходить на сайты банков через Chrome или Safari, могли отправиться на сайты финагрегаторов. Альтернативу в виде установки «Яндекс браузера» или интеграции сертификатов Минцифры России они проигнорировали.

Экономия времени

Россияне и до 3 августа 2026 г. все чаще интересовались возможностями финмаркетплейсов, отмечают их представители. Так, за первое полугодие 2026 г. доля одобрений онлайн-заявок на кредиты наличными на сайте «Сравни» увеличилась с 11% до 17% год к году.

На сайте «Банки.ру» ситуация схожая. Здесь число заявок на кредиты за первые шесть месяцев 2026 г. показало 54-процентный рост, а доля одобрений выросла с 17% до 25%. Абсолютные значения сервисы не раскрыли.

Фирмаркетплейсы позволяют россиянам, желающим взять кредит, сэкономить свое время и не посещать сайты каждого банка по отдельности. Они дают возможность подать заявки одновременно в несколько кредитных организаций.

Дело не только в сертификатах

Как сообщила изданию директор по развитию финансовых продуктов «Банки.ру» Кристина Хачикян, рост спроса на кредиты через финмаркетплейсы – это следствие еще одного фактора – постепенного снижения стоимости кредитования, которое является следствием «смягчения денежно-кредитной политики». По ее словам, на повышенный интерес россиян к кредитам через финагрегаторы повлиял и рост количества заявок на рефинансирование, возникший во II квартале 2026 г.

По словам Виталия Костюкевича, количество кредитных заявок от финансовых маркетплейсов «имеет органический рост». Он связывает это с тем, что «в условиях макропруденциальных лимитов (ограничивают выдачи закредитованным заемщикам) и высоких ставок по необеспеченным кредитам клиенты при обращении в один банк имеют высокую вероятность получить отказ». При обращении к финагрегаторам такой риск нивелируется «как за счет большого количества участников на платформе, так и за счет лучшего мониторинга кредитной ставки», добавил он.