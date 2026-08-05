У российских ИТ-шников исчезли конкуренты с высокими зарплатами. В России резкий обвал спроса на курьеров

В России снизились темпы роста рынка курьерских услуг. Упал спрос на курьеров – работников, которым даже не нужно высшее образование, чтобы зарабатывать не меньше ИТ-специалистов. Рынок все еще растет, но гораздо медленнее, потому что курьеров стало слишком много, особенно в Москве, а их услуги стали стоить довольно дорого.

Замедление роста

Российский рынок курьерских услуг столкнулся с существенным падением темпов роста. Как пишет «Коммерсант», по итогам первой половины 2026 г. (1 января – 30 июня) он вырос лишь на 8,8% год к году, что является хорошим показателем, но только если не сравнивать его с предыдущими периодами.

Например, в персом полугодии 2025 г. рост этого рынка находился в пределах 33,4% год к году, а в первой половине 2024 г. – 38,9% по отношению к аналогичному периоду 2023 г. Нынешний обвал очень существенный – темпы роста снизились почти вчетверо, хотя сам рынок достиг 37 млрд руб.

Напомним, что зарплаты курьеров в России часто равны ежемесячным доходам российских ИТ-специалистов, а иногда и превышают их. Притом им не нужно погружаться в дебри технологий, учить языки программирования и даже получать высшее образование. Достаточно будет базовых жизненных навыков, которыми владеют почти все россияне – умения ходить, ездить на велосипеде или электромопеде и ориентироваться в пространстве.

Я курьер, ты курьер, все – курьеры

Одна из причин происходящего кроется в Москве. Как пишет «Коммерсант», на российскую столицу приходится «значительный объем» всего отечественного рынка курьеров (долю Москвы издание не приводит).

Фото: frimufilms / FreePik Услуги курьеров хоть и пока востребованы, но спрос на них падает

Однако в этом городе, в котором только по официальным данным Управления федеральной службы государственной статистики по городу Москве и Московской области к началу 2026 г. проживало свыше 13 млн человек, рынок курьерских услуг находится в фазе перенасыщения.

Иными словами, курьеров стало много.

Свою роль в замедлении темпов роста, вероятно, играет и принудительная цифровизация этой сферы услуг конкретно в столице. Как сообщил изданию директор по развитию фулфилмент-оператора «Бета Про» Артем Смирнов, с 2026 г. курьерский транспорт, в числе прочего, обязан быть подключен к столичным информсистемам, а также в него должны быть вшиты скоростные ограничения. По словам Смирнова, для курьерских компаний это дополнительные операционные издержки.

Но в происходящем повинна не только Москва. Глава службы внутригородской логистики СДЭК Александр Воронов заявил изданию, что если до этого общероссийский рынок курьерских услуг ежегодно рос на 30-40%, то теперь он переходит «к более зрелой динамике». Он увязал это с эффектом высокой базы.

А вот у генерального директора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова совершенно иное мнение о причинах происходящего. Как пишет «Коммерсант», он уверен, что все дело в общем снижении темпов роста электронной коммерции, но не уточнил, где именно – только в России или во всем мире.

И все же Москва причастна

Москва оказалась в лидерах среди городов, в которых темпы роста объемов рынка курьерских услуг снизились наиболее значительно. Здесь по итогам первой половины 2026 г. рынок почти не рос – он увеличился лишь на 1,3% год к году, составив 18,4 млрд руб.

Ситуация с курьерскими услугами в столице становится особенно замерной, если сравнить ее с показателями первых шести месяцев 2025 г. За этот период рынок увеличился на 28,7%, а с января по июнь 2024 г. – и вовсе на 33,6%.

В Подмосковье ситуация немного лучше, хотя и здесь не обошлось без существенного замедления. Если в первом полугодии рост рынка составил 58%, то год спустя – лишь 18,9%.

Слишком дорогое удовольствие

Одним из значимых факторов, повлиявших на снижение темпов роста рынка курьерских услуг – это высокая стоимость доставки. Как сообщил изданию Артем Смирнов, она проявила себя здесь на фоне снижения покупательной способности».

Коммерческий директор компании «Курьер Сервис Экспресс» Сергей Волчков сообщил изданию, что за первые полгода 2026 г. стоимость курьерской доставки в России подскочила в среднем на 10-12%. Это может оказаться лишь началом, добавляет президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России Александр Митюков – по его словам, «с учетом требований к сервисам, которые появляются в различных субъектах России», издержки курьерских компаний продолжат расти.

Россияне и роботы все портят

Чем дороже стоят услуги курьера, тем чаще россияне предпочитают забирать свои заказы в пунктах выдачи, чтобы не переплачивать за доставку до двери, заявил изданию Александр Воронов. Но на деле у нежелания россиян заказывать именно курьерскую доставку есть еще одна не менее веская причина.

Эта причина – время. Как сообщал CNews, россиянам сейчас гораздо проще встраивать в свой ежедневный распорядок поход или поездку в пункт выдачи заказов, чем тратить свое время в ожидании курьера.

К слову, Москва оказалась первой среди регионов по количеству заказов с самовывозом – здесь их 27% от общего числа. На втором месте – Санкт-Петербург (13%), а за ним идут Приморский край (8%) и Хабаровский край (5%).

Маркетплейсы видят это и начинают активнее открывать пункты выдачи заказов. В мае 2026 г. CNews писал, что своя сеть из тысяч ПВЗ в скором будущем появится у «М.Видео». Всего же в России к начале 2026 г. работало 226,4 тыс. ПВЗ – это на 44,7% больше год к году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику «Яндекс Карт».

Также курьеров все чаще заменяют роботами-доставщиками, которые обходятся дешевле в производстве и обслуживании по сравнению с зарплатами, которые надо платить живым курьерам. CNews писал об этом в январе 2026 г.