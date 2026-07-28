Курьерам осталось недолго? Россияне массово бойкотируют их и сами ходят за заказами

Жители России стали все чаще выбирать получение заказов самовывозом из магазина вместо того, чтобы заказывать услуги курьера. Это дает им больше гибкости – не нужно подстраиваться под график курьерской службы и ждать доставщика, отменяя или перенося прочие дела.

Назад в прошлое

В России сложилась тенденция массового отказа от услуг курьеров. Жители страны все чаще выбирают самовывоз онлайн-заказа вместо того, чтобы оформить доставку до двери, сообщили CNews представители маркетплейса «Мегамаркет».

У этого механизма есть отдельное название – Click & Collect. Под ним подразумевается, что пользователь ищет товары на сайте магазина, оформляет и оплачивает покупку там же, а затем самостоятельно идет за ним до пункта выдачи. Как отметили в «Мегамаркете», такой формат «становится все более и более привычным» для жителей России.

Что примечательно, меньше всего ленятся идти до пункта выдачи именно мужчины. К концу июля 2026 г. на них приходилось 60% покупок, совершенных по модели Click & Collect. Женщины, напротив, чаще выбирают доставку до двери.

В «Мегамаркете» подчеркнули, что за последний год клиенты маркетплейса стали оформлять заказы по модели Click & Collect чаще. При этом насколько чаще – не уточнили.

Что не так с Москвой

Москва – это традиционный лидер по цифровизации и проникновению интернет-сервисов в повседневную жизнь среди всех российских городов. Однако именно столица оказалась первой среди регионов по количеству заказов с самовывозом – здесь их 27% от общего числа.

Фото: frimufilms / FreePik Россияне все реже заказывают курьерскую доставку из магазинов

Отметим также, что Москва также в лидерах по минимальным объемам потребления мобильного интернета – в июле 2026 г. CNews писал, что в этом плане она более чем вдвое отстает от Уфы, а также впереди нее Тверь, Астрахань, Карачаево-Черкесская Республика, Тула и Норильск.

Что касается рейтинга регионов по числу онлайн-заказов с самовывозом, то на втором месте после Москвы – Санкт-Петербург (13%). Следом идут Приморский край (8%) и Хабаровский край (5%).

В «Мегамаркете» также отмечают рост собственной розницы брендов и программ лояльности. «В последние два года в России увеличивается доля моделей Click & Collect и Direct by Seller, при которых бренды и ритейлеры работают напрямую с покупателем и привлекают онлайн-аудиторию в офлайн-магазины. В результате бренды активнее развивают прямые продажи и собственную розницу», – сказали CNews представители сервиса.

Свою еду курьерам не доверим

В России годами развивается услуга по курьерской доставке продуктов питания из магазинов. Существуют полноценные независимые сервисы, предоставляющие такие услуги – например, «Купер», до лета 2024 г. известный как «СберМаркет». К слову, сам «Мегамаркет» до лета 2023 г. носил название «Сбермегамаркет», а прежде назывался goods.ru.

Однако сейчас россияне стараются забирать еду из магазинов самостоятельно. «Самовывоз из магазина обычно используют для покупки продуктов и товаров первой необходимости», – сказали CNews в «Мегамаркете».

Согласно статистике маркетплейса, в современных реалиях категория «Супермаркет» формирует 47% всех заказов с самостоятельным получением. Второе место с долей 10% занимают аптечные препараты.

А вот доставку различной техники россияне с большой охотой могут доверить курьерам. На смартфоны и аксессуары к ним приходится лишь 9% заказов с самовывозом, на малую бытовую технику – 7%, на и аудио- и видеотехнику – всего 4%.

Не стар и не млад

Как показала практика, отказываются от услуг курьеров чаще всего самые экономически активные возрастные группы. В частности, ядро пользователей самовывоза составляют люди в возрасте 35-44 лет – они совершают 44% таких заказов.

По мнению аналитиков «Мегамаркета», это связано с тем, что россияне в таком возрасте «чаще всего совмещают карьеру с семейными и повседневными делами, поэтому особенно ценят возможность распоряжаться своим временем».

На втором месте – возрастная группа 45–54 лет – на них пришлось 25% заказов самовывозом. Топ-3 замыкают россияне в возрасте и 25–34 лет (18%).

В то же время те, кому еще не исполнилось 24 лет, как и те, кто старше 55 лет, напротив, чаще выбирают курьерскую доставку. Пользователи старше 55 лет составляют 10% заказов с самовывозом, а доля аудитории до 24 лет и того меньше – всего 3%.

«Самовывоз востребован прежде всего среди пользователей, которые встраивает покупки в привычные маршруты — например, забирают заказ по пути с работы или на дачу. Это позволяет экономить время и не зависеть от интервалов доставки. К тому же формат бесплатный для покупателя, а сам заказ можно сразу проверить на месте», – сказал CNews заместитель коммерческого директора «Мегамаркета» Владислав Щелоков.

Важно отметить также, что наиболее крупные траты при заказе с самовывозом совершают россияне в возрасте 25-34 лет – средний чек у них составляет около 8200 руб. Если рассматривать все возрастные группы в совокупности, то средний чек равен примерно 5200 руб.

Снег и гололед – не преграда

Активнее всего россияне избегают курьеров вовсе не летом, когда погода располагает к прогулкам и поездкам до магазина, а в зимой, когда во многих регионах идет снег, а на тротуарах и дорогах гололед. По данным «Мегамаркета», самый высокий спрос на механизм Сlick & Сollect фиксируется в декабре – в этот период на него приходится 12% заказов за весь год. Второе место – у января и марта (по 10%), а на третьем находится август (6%). Последнее может быть связано с сезоном отпусков, отмечают в маркетплейсе.