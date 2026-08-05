Вместо миллиарда сайтов доступны несколько десятков. 60% мобильных интернет-сессий проходят по «белым спискам». Россияне задают вопросы

Свыше 60% всех мобильных интернет-сессий в стране с января по июнь 2026 г. проходили с ограничениями. Россияне не могли пользоваться нужными им сайтами – только «белыми списками», в которых лишь несколько десятков сайтов, тогда как в интернете их более 1,3 млрд. У жителей страны появляются вопросы к операторам – они получают оказанную услугу в неполном объеме и начинают либо подбирать менее дорогие тарифы в своей сети, либо уходить к конкурентам.

В режиме полуофлайн

Жителям России становится все сложнее пользоваться мобильным интернетом. Выход во Всемирную паутину через отечественные сотовые сети все чаще сопровождаются ограничениями, не позволяющими зайти на нужный сайт оттуда, где нет сигнала домашнего или публичного Wi-Fi. Такие ограничения начались весной 2025 г.

Как пишет «Коммерсант», в первой половине 2026 г. свыше 60% всех совершенных мобильных интернет-сессий в России проходили с теми или иными ограничениями. Чаще всего они касались так называемых «белых список» – перечней сайтов и сервисов, которые продолжают работать во время блокировок мобильного интернета. Напомним, российские власти объясняют их заботой о безопасности граждан страны. К слову, в этих списках, появившихся в сентябре 2025 г. к началу августа 2026 г. по прежнему отсутствовали сервисы Сбербанка и целого ряда других крупных российских банков.

Операторы пока не в силах обеспечить доступ к сервисам крупнейшего российского банка во время блокировок интернета

В общей сложности в «белых списках» всего несколько десятков сайтов, и их количество разнится от оператора к оператору. Для понимания масштабов ограничений, с которыми сталкиваются россияне, во всем интернете, по разным оценкам, к началу 2026 г. было свыше 1,3 млрд сайтов.

Ситуация ухудшается

Выходить в полноценный интернет через сотовые сети россиянам становится сложнее с каждым днем. Это видно по показателям начала второго полугодия 2026 г.

«Коммерсант» приводит статистику разработчика средств для мониторинга и управления сетью Vigo, согласно которой в июле 2026 г. в стране существенно выросло суммарное число подключений к интернету в мобильных сетях, проходивших по «белым спискам». К примеру, в Центральной России всего за полгода их стало больше почти на треть – в июле 2026 г. их оказалось на 31% больше, нежели в январе 2026 г.

Можно посмотреть на происходящее и с другой стороны. В Vigo отметили, что за весь июль 2026 г. лишь в среднем 30,5% интернет-сессий в мобильных сетях на территории Центрального федерального округа проходили без каких-либо лимитов.

Где родился, там без интернета остался

Количество мобильных сессий с ограничениями интернета очень сильно разнится от региона к региону. Чем ближе к западным границам России, тем их больше, а на востоке страны свободный мобильный интернет встречается гораздо чаще.

Для сравнения, на 31 июля 2026 г. в Белгородской, Брянской и Курской областях лишь в около 12% мобильных интернет-сессий ничем не ограничивались – остальные 88% происходили по «белым спискам». Немного восточнее, в Москве и Московской области сессий по «белым спискам» на тот же период было 51%. Напомним, в марте 2026 г. российская столица почти на весь месяц осталась без полноценного мобильного интернета.

В Санкт-Петербурге без «белых списков» было 43,9% мобильных интернет-соединений, в Ленинградской области – 58,9%, отмечает издание.

В то же время в Республике Тыва пользовательских сессий без «белых списков» оказалось 72,3%, и это почти рекордный показатель. Лучше в этом плане лишь в Еврейской автономной области (75,7%), чуть хуже – в Магаданской области (69%).

Абоненты дают отпор

Россиянам все меньше нравится ситуация, в которой они, исправно оплачивая регулярно увеличивающуюся абонентскую плату за сотовую связь, не получают услуги в полном объеме. Как сообщил «Коммерсанту» партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов, абонентов российских операторов сотовой связи возникает «эффект неиспользованного пакета». Иначе говоря, разница между тем, за что они перечисляют абонентскую плату, и тем, что они получают в итоге, растет.

wayhomestudio / FreePik Блокировки интернета россиян в восторг не приводят

По словам Кудряшова, этот эффект толкает россиян к поиску более выгодных условий пользования мобильной связью. Одни подыскивают новый тариф в сети своего оператора, другие просто меняют оператора связи.

Как сообщал CNews, последнее все чаще происходит с переносом номера. Россияне забирают свой номер, которым пользуются годами – такое право у них есть с декабря 2013 г. Сделать это можно пока что в пределах «домашнего региона», в котором оформлялась SIM-карта, но российские власти обещают снять это ограничение с 1 сентября 2026 г.

Операторы прикрывают тылы

Видя, что абонентам не нравится ситуация с ограничениями мобильного интернета, российские операторы сотовой связи активно подстраиваются под ситуацию. «Операторы перестраивают тарифные линейки. Параллельно они активнее развивают фиксированный широкополосный доступ», – сказал изданию Сергей Кудряшов.

Также неожиданным спасением для операторов стало то, что их современные тарифы – это комплекс услуг, то есть россияне оплачивают сразу и голосовую связь, и SMS, и мобильный трафик. «Операторов выручает то, что в их тарифах интернет, как правило, идет в пакете с голосовой связью, которая сейчас вновь востребована. Так что заметного удара по доходам ситуация не принесла» – завил изданию генеральный директор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов.

Впрочем, лавировать между проблемами крупным федеральным операторам становится все сложнее. По словам Анкилова, поле для маневров сужается из-за виртуальных операторов, поскольку они предлагают часто более выгодные тарифные планы.

Притом самих виртуальных операторов В России становится больше. Они уже есть у многих банков («ГПБ Мобайл», «ВТБ Мобайл», «Сбермобайл», «Т-Мобайл» и пр.), также своего оператора в 2026 г. завела «Почта России». «Яндекс» и Wildberries тоже намерены занять часть этого рынка.