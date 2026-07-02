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Нас тут ничто не держит. Россияне стали в разы чаще уходить от операторов со своим номером. Виноваты высокие тарифы

Российские операторы связи стали значительно чаще терять абонентов, уходящих к конкурентам со своим номером. Всего за два года количество таких переходов увеличилось на 250%. Россияне не желают терпеть высокие тарифы и ищут более выгодные условия, а номер с собой забирают потому, что могут – им разрешили это в 2013 г.

Оператор, счастливо оставаться!

В России резко выросло количество переходов россиян от одного сотового оператора к другому вместе со своим номером. Как сообщили CNews представители компании-платформы управления связью «Экомобайл», всего за пару лет их число более чем удвоилось.

За январь-май 2026 г. россияне стали в 2,5 раза чаще уходить в сети других операторов связи по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Абсолютные значения «Экомобайл» не приводит.

Одна из основных причин таких переходов – это высокие цены на связь. Жители страны сравнивают тарифы и, видя более выгодное предложение у конкурирующего оператора, без раздумий меняют сеть, забирая с собой привычный номер телефона.

Оператор при этом не вправе запретить своим абонентам уйти в другую сеть с сохранением номера – правом так поступать россияне обладают с декабря 2013 г., но пока только в своем «домашнем регионе», то есть там, где они покупали SIM-карту. Но и это ограничение скоро может остаться в прошлом – в мае 2026 г. российские власти пообещали отменить его с осени 2026 г. С другой стороны, они обещают сделать это на протяжении последних двух лет.

Миллениалов и иксеров не удержать

Самыми нелояльными к своим операторам связи оказались россияне в возрасте 35-44 лет. Согласно подсчетам платформы «Экомобайл», за отчетный период на них пришлось более трети всех переходов с переносом номера – 35,5%.

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Ruan Richard Rodrigues / Unsplash
Причин годами оставаться в сети одного и того же оператора связи у россиян все меньше

На втором месте – россияне в возрасте 45-54 лет, они обеспечивают 25% всех переносов номера. Замыкает тройку лидеров возрастная группа 55+ – 20% переносов.

Реже всего оператора с переносом номера меняют абоненты младше 24 лет – всего 1,5% от всех случаев. Заметно чаще это делают те, кому сейчас от 25 до 34 лет (18%).

Данные «Экомобайл» показывают, в последние годы меньше всего своими операторами довольны представители возрастной категории 35-44 лет. За два года доля этой возрастной группы выросла с 29% до 35,5%.

Много хочешь – мало получишь

Одна из главных причин смены оператора с переносом номера в России – высокие цены на связь. Операторы постоянно индексируют свои тарифы, не считаясь в том числе с весьма пристальным вниманием к себе со стороны регулирующих органов власти.

В 2024-2025 гг. крупнейшие игроки рынка неоднократно сообщали о пересмотре стоимости услуг связи. Некоторые из них, к тому же, вводят своих абонентов в заблуждение, предлагая услуги, которых у них нет физически. Как сообщал CNews, операторы начали заманивать в свои сети абонентов, упоминая сети 5G в рекламных материалах, но этих сетей у них до сих пор нет и в помине. В конце июня 2026 г. Федеральная антимонопольная служба России порекомендовала операторам перестать делать так.

Но постоянно дорожающая связь – явно не единственная причина массового переноса номеров из одной сотовой сети в другую. На вопрос CNews, из-за чего еще абоненты меняют оператора по такой схеме, основатель «Экомобайл» Игорь Жиленко ответил: «Рост числа переносов связан сразу с несколькими факторами. Во-первых, пользователи стали внимательнее относиться к качеству связи. Если несколько лет назад многие были готовы мириться с нестабильным покрытием, то сегодня мобильная связь используется для работы, видеозвонков, онлайн-сервисов, поэтому качество сети становится одним из ключевых критериев выбора оператора».

«Во-вторых, сам перенос номера перестал восприниматься как сложная процедура – люди знают, что могут сменить оператора без потери привычного номера», – добавил Игорь Жиленко.

«За ростом числа переносов номеров стоит изменение потребительского поведения. Если раньше пользователи годами оставались у одного оператора, то сегодня они гораздо активнее сравнивают предложения и готовы менять поставщика услуг при появлении более выгодных условий» – подытожил основатель «Экомобайл».

И куда это ты собрался?

По закону операторы связи с декабря 2013 г. не имеют права запрещать россиянам уходить в другие сети с сохранением номера. Однако за 13 лет они придумали множество различных схем удержания абонентов.

Среди них – затягивание сроков при помощи внезапно выявленных неточностей. Оператор может отложить перенос номера, если найдет ошибку в паспортных данных абонента или в заявке на переход. При этом сообщает он об этом, как правило, в последний день перед передачей номера другому оператору, в результате чего всю процедуру приходится повторять заново, а то и несколько раз.

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Сотрудник CNews несколько раз сталкивался с подобным при переносе номера между двумя операторами связи из числа крупнейших в стране. Однако поле для маневра у операторов сужается – с 2023 г. россиян под угрозой блокировки номера заставляют проверять корректность своих персональных данных в базах операторов, и отследить это можно, в том числе, в их приложении.

Но на место старых схем удержания абонента приходят новые, не менее изощренные. В январе 2026 г. CNews освещал случай с оператором Т2, который затребовал со своего абонента 15 тыс. руб. за перенос номера к другому оператору, посчитав этот номер «красивым».

Важно отметить, что этот случай – не единичный. В частности, в начале 2026 г. «Коммерсант» упоминал историю еще одного абонента Т2, с которого оператор требовал 7 тыс. руб. за перенос «красивого» номера в сеть другого оператора.

При этом в законе нигде не прописана услуга «красивый номер», что, впрочем, совершенно не мешает операторам продавать номера с запоминающимися комбинациями цифр за дополнительные деньги.

Легальные способы удержания

Операторы не всегда используют методы удержания абонентов и их номеров из «серой зоны» – иногда они применяют более легальные методы. Например, они могут предложить им более выгодные условия обслуживания.

«После подачи заявки на перенос оператор может связаться с абонентом и предложить индивидуальные условия, например, скидку на тариф, дополнительный пакет услуг или другие персональные преимущества», – сказал CNews Игорь Жиленко.

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Основатель «Экомобайл» подчеркнул, что подобные предложения – это «возможность сравнить предложения и принять взвешенное решение – оставаться у текущего оператора или перейти к новому».

«Насколько часто такие предложения оказываются успешными, мы оценить не можем, поскольку не располагаем соответствующей статистикой. В любом случае окончательное решение всегда остается за абонентом», – добавил Игорь Жиленко.

Геннадий Ефремов

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