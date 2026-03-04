Разделы

Плохо боролся. Уволен глава комиссии по борьбе с монополией Amazon и Microsoft на рынке облачных сервисов Британии

В Великобритании ушел в отставку председатель комиссии антимонопольного ведомства, которая занималась расследованием доминирующего положения Microsoft и Amazon на рынке облачных сервисов в стране. Спустя год после выхода отчета с рекомендациями принятия мер по ограничению деятельности американских технологических гигантов ведомство ничего не сделало в этом направлении.

Увольнение британского чиновника

Британский чиновник антимонопольного регулятора, возглавлявший расследование против Microsoft и Amazon по поводу монопольного положения их облачных сервисов, Кип Микс (Kip Meeks) заявил о том, что покинул ведомство, пишет Register.

Микс с 2018 г. занимал должность председателя комиссии по расследованиям в Управлении по конкуренции и рынкам (CMA) и оставил пост за несколько месяцев до окончания своего срока. Причем, его отставка состоялась еще в конце января 2026 г., но об этом нигде не сообщалось.

«Кип завершил свою текущую работу и покинул CMA за несколько месяцев до окончания восьмилетнего срока. Любые назначения в состав комиссии и/или совета CMA находятся в компетенции Правительства», — прокомментировал изданию представитель CMA, не ответив ни на какие запросы подробностей.

angliya700.jpg

Unsplash - Lucas Davies
Антимонопольное ведомство Великобритании признало монопольным положение Microsoft и Amazon на рынке облачных сервисов, но ничего не может с этим сделать

Расследование CMA еще в июле 2025 г. пришло к выводу о доминирующем положении Microsoft и Amazon на облачном рынке Великобритании и рекомендовало принять меры, чтобы ужесточить правила для технологических гигантов, однако спустя почти год отрасль продолжает ждать действий от регулятора.

Монополия непобедима

В прошлогоднем отчете CMA говорилось о значительном влиянии на определенные виды цифровой деятельности обладающих «существенной и устоявшейся рыночной властью» двух американских компаний, на долю которых приходится до 90% рынка облачных услуг страны.

Изданию The Morning Intelligence Микс заявил, что сам решил уйти в отставку из-за того, что разочарован медленными темпами принятия мер против Microsoft и Amazon и «крайне медленным прогрессом».

Для клиентов камнем преткновения стали проблемы совместимости и политика лицензирования Microsoft. Интересно то, что сам надзорный орган использует хостинговые услуги AWS (облачный сервис Amazon) и увеличил объем расходов в 2024 г.

Сложности европейского суверенитета

Кроме проблем с совместимостью препятствием может стать, например, торговая практика Microsoft в Великобритании, которая продает клиентам облачных сервисов конкурентов — Google и Amazon — лицензии на Windows Server по цене, в четыре раза более высокой, нежели ее получают пользователи облака Microsoft Azure, как писал CNews в марте 2025 г. На это тогда в СМА пожаловались сами Google и Amazon.

Европейские власти и компании начали задумываться о цифровой независимости после возвращения Дональда Трампа (Donald Trump) в Белый дом.

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле
Цифровизация

Особые опасения у них вызывает американский закон Cloud Act, который позволяет властям США запрашивать данные, хранящиеся в зарубежных ЦОДах американских корпораций. В июле 2024 г. Microsoft признала во французском суде, что не может гарантировать суверенитет данных в соответствии с этим законодательством.

Однако в конце 2025 г., когда один из двух крупнейших мировых производителей самолетов Airbus, официально зарегистрированный в Нидерландах, тоже озаботился импортозамещением и начал искать облачного подрядчика в Европе, его исполнительный вице-президент по цифровым технологиям Кэтрин Жестин (Catherine Jestin) выразила сомнения в успехе поисков поставщика для масштабов Airbus среди европейских провайдеров.

Анна Любавина

