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Холдинг «Т1»: затраты российского финсектора на цифровизацию по итогам 2023 года составили 896 млрд рублей

Аналитическое агентство холдинга «Т1» представило результаты исследования российского финансового сектора по итогам 2023 г. Специалисты рассмотрели как корпоративный сегмент, проанализировав данные Росстата свыше 12 тыс. компаний, так и игроков стартап-индустрии — более 200 проектов из базы Агентства инноваций Москвы.

В основе исследования — анализ сведений об использовании цифровых технологий (итогов статистического наблюдения по форме № 3-информ, опубликованных на официальном ресурсе 7 августа 2024 г.) Федеральной службы государственной статистики (далее Росстат) по результатам 2023 г. Данные Росстата об использовании цифровых технологий представлены в агрегированном виде на основе предоставленной отчетности юридическими лицами.

Финансовая индустрия в России по итогам 2023 г. заняла первое место по уровню цифровой подготовки и частоте применения технологий среди индустрий, закрепленных на законодательном уровне в качестве приоритетных. Так, компании сектора потратили на ИТ-решения более 896 млрд руб. за год, что на 13% выше показателя прошлого года.

«В 2023 г. рост инвестиций в цифровизацию обусловлен, прежде всего, уже развернутыми и инициированными проектами импортозамещения программных продуктов в банковском и страховом секторе. Также возросли инвестиции финансовых организаций во внедрение инновационных технологий, например, ИИ и обучение сотрудников, связанное с цифровыми технологиями. Кроме того, на рост затрат повлияли и рекордные результаты банковского сектора в 2022 и 2023 гг. Мы прогнозируем, что по итогам 2024 г. затраты компаний по сравнению с предыдущим годом могут вырасти в среднем на 10-20% и превысить триллион рублей. Это связано с продолжающейся политикой импортозамещения систем и продуктов крупными игроками и продолжения внутренних разработок собственных решений» — сказал Кирилл Булгаков, управляющий директор вендора «Нота», заместитель генерального директора холдинга «Т1».

Особое внимание компании уделяют инструментам защиты данных: их используют 93,1% организаций отрасли, при этом затраты на ИБ — это всего 3,6% от общего объема затрат или 32,3 млрд руб. Проникновение в сектор биометрических технологий стимулирует игроков повышать информационную безопасность в части оплаты товаров и услуг и ответственно подходить к проверке личностей.

Помимо этого, финансовые организации активно переходят на отечественное специализированное ПО. Так, по данным аналитиков, уровень импортозамещения в области отраслевого прикладного программного обеспечения достиг 94,3%. Высокие показатели демонстрируют также средства обеспечения ИБ (51,5%), прикладное ПО (54,1%) и средства управления процессами организации (48,4%).

Помимо корпоративного сегмента, аналитики холдинга «Т1» также проанализировали стартапы финансового сектора — на базе данных от Агентства инноваций Москвы и собственного внутреннего аналитического инструмента. В исследовании участвовали проекты с выручкой в 2023 г. не более 2,5 млрд руб., рыночной стоимостью не выше 25 млрд руб. и датой регистрации юридического лица не ранее 2019 г., а также со штатом сотрудников не более 250 человек.

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Выручка российских стартапов в области финансового сектора по итогам 2023 г. составила 15,2 млрд руб. По прогнозам аналитиков холдинга «Т1», по итогам 2024 г. показатель может увеличиться на 15%.

Пик появления новых стартапов пришелся на 2021 и 2022 гг., с 2023 г. наметилось снижение числа новых стартапов на российском рынке. По мнению аналитиков, данный тренд может быть связан как и с общим ростом венчурного рынка в 2019-2021 гг., так и с развитием финтех-отрасли, предпосылкой для которой стали коронавирусные ограничения и повышение спроса на цифровые финансовые услуги. Схожее количество новых стартапов наблюдалось и в 2022 г., что может быть объяснено уходом с рынка иностранных решений в области финтеха и необходимостью формирования новых платежных решений.

По оценке аналитиков, наиболее успешными нишами с точки зрения чистой прибыли стали «Разработка ПО для финансово-кредитных организаций» (606 млн руб. чистой прибыли, в среднем по 55 млн чистой прибыли на стартап), «Проекты в сфере МФО и кредитования» (165,2 млн руб.чистой прибыли, в среднем по 27,5 млн руб. на стартап), а также проекты в нише «Инвестиции и трейдинг» (611,3 млн руб. чистой прибыли, в среднем по 21,8 млн руб. на стартап).

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Вслед за проектами по автоматизации и оптимизации бизнеса (2,4 млрд руб. выручки в 2023 г.) наибольшую выручку генерируют стартапы в нишах «Продажа финансовых продуктов», а также «Агрегаторы и маркетплейсы финансовых продуктов» — 2,15 млрд руб. и 1,78 млрд руб., соответственно. Стартапы в области финансовой грамотности и управления личным бюджетом составляют чуть более 2% от всех финтех-проектов. Однако две компании в нише, связанные с курсами и марафонами, смогли преуспеть по итогам ушедшего года — их суммарная выручка превысила 1,5 млрд руб. Для сравнения, это больше, чем выручка всех стартапов российского нефтегазового сектора в 2023 г.

«Непростая ситуация наблюдается и в секторе «Платежные системы и технологии» — 36% проектов, созданных с 2019 г., прекратили свое существование. Стартапы в этой нише активно создавались в 2022-2023 гг. в связи с санкционным давлением и затруднениями в международных платежах. В большинстве своем они дублировали друг друга, и многие были вынуждены прекратить свою деятельность, так и не найдя свою нишу на рынке», — отметил Артем Каранович, руководитель департамента «Цифровой консалтинг» вендора «Нота» (холдинг «Т1»).

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