«Сберавто» запустил веб-версию приложения

«Сберавто», сервис для выбора и покупки автомобиля онлайн, входит в экосистему Сбера, запустил веб-версию приложения, завершив переход в формат мультиплатформы. Появление веб-версии позволит сервису расширить аудиторию и обеспечит пользователям комфортное взаимодействие с брендом на всех этапах — от поиска и выбора авто до его покупки и доставки.

В веб-версии можно подобрать авто, используя 15 фильтров, изучить базовые характеристики автомобиля, рассчитать примерную стоимость доставки и просмотреть тематические подборки — например, «семейные авто», «новые авто до миллиона рублей» или подборку предложений от отечественных производителей.

Олег Голубцов, CEO Classified индустрии экосистемы Сбербанка, отметил: «Запуск мультиплатформы «Сберавто» — важный этап в развитии и масштабировании компании. Мультиплатформенный формат позволит нам расширить аудиторию сервиса и укрепить позиции на рынке, а также обеспечит пользователям опыт бесшовного переключения между всеми каналами».

По данным поисковых систем, более 2 млн запросов «купить авто» было отправлено российскими пользователями в прошлом месяце. Это на 250 тысяч больше, чем в прошлом месяце, и почти в 1,5 раза больше, чем в октябре 2019 года. Несмотря на продолжающийся рост мобильного трафика, 30% запросов исходят с десктоп-версий.

Продолжительный рост курса валют, дефицит автомобилей на первичном и вторичном рынках заставляет россиян пристально следить за ценами на авто. Более 400 тысяч запросов «цены на авто» было зарегистрировано за последний месяц поисковыми системами. Для отслеживания цен на авто используют как мобильные устройства, так и десктоп-версии — 60% и 40% соответственно.

«Сберавто» начал свою работу в апреле 2020 года, запустив удобное приложение для онлайн-покупки авто. Отвечая на запрос пользователей и развивая мультиплатформенный формат, «Сберавто» запустил веб-версию. Компания продолжит совершенствовать ее в дальнейшем: в первом квартале 2021 года в веб-версии можно будет начать чат с помощником, получить отчет об авто, а также провести сделку по покупке или продаже автомобиля.