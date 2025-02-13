VideoMatrix Vmx SILA
Vmx SILA: HSE / TP — технология контроля работы исполнителей с автоматической фиксацией нарушений и статистическим анализом причин инцидентов
VideoMatrix и организации, системы, технологии, персоны:
|VideoMatrix - ВидеоМатрикс 13 2
|Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
|Konica Minolta 406 1
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|Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 823 1
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