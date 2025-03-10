«Ростелеком» создает на Урале современную цифровую инфраструктуру для спортивных объектов общенационального масштаба

«Ростелеком» провел больше 6 км волоконно-оптических линий связи до крытого многофункционального спортивного комплекса на Урале. На новой «УГМК-Арене» в Екатеринбурге мастера организовали 650 точек доступа к беспроводному интернету общей пропускной способность до 5 Гбит/с. Авторизация пользователей будет происходить при первом подключении к Сети, а скорости Wi-Fi должно хватить на всех гостей ледового комплекса. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Нариман Исаев, главный инженер АО «Ледовая арена»: «Крытый многофункциональный комплекс “УГМК-Арена” – это уникальный спортивный объект, способный вместить при проведении хоккейных матчей более 12,5 тыс. зрителей, а во время концертных программ – 15 тыс. гостей. Здесь будет тренироваться и проводить матчи хоккейный клуб “Автомобилист”, для которого арена теперь новый дом. Площадка станет домашней и для женского баскетбольного клуба “УГМК”. Кроме того, спортивный объект сможет принимать крупные соревнования по фигурному катанию, керлингу, футболу, волейболу, боксу и другим видам спорта. Арена, без сомнения, будет одним из любимых мест горожан и гостей Екатеринбурга. Современная цифровая инфраструктура от “Ростелекома” поможет обеспечить комфорт и безопасность спортсменов, сотрудников и зрителей во время мероприятий высочайшего уровня».

Кроме этого, «Ростелеком» проложил дополнительные оптические кабели для качественной трансляции матчей на телеканалах «КХЛ», «Матч ТВ» и «Свердловском областном телевидении». Зрители смогут смотреть домашние игры команды «Автомобилист» и эфиры других спортивных мероприятий, проходящих на новой арене, не выходя из дома.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «”Ростелеком” обладает колоссальным опытом и возможностями технической поддержки инфраструктурных объектов любого масштаба и уровня, нуждающихся в оснащении передовыми цифровыми сервисами. Сегодня заказчикам требуются комплексные, но в то же время кастомные решения, и уральская команда готова их предложить. Наша компания предоставляет безопасную интернет-связь, видеонаблюдение, сервисы защиты данных и хранения информации, а также системы контроля и управления доступом, разработанные с учетом индивидуальных требований клиентов и перспективами дальнейшего усовершенствования проектов».