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Встречайте возвращение легенды — акустическую систему DDB от компании «Урал»!

Производитель автозвука объявляет о запуске продаж юбилейной акустической системы DDB, приуроченной к 30-летию компании. Это возвращение легендарной серии, которая завоевала огромную популярность в начале 2000-х гг., и теперь снова готова покорить сердца автолюбителей. Об этом CNews сообщили представители компании «Урал».

Юбилейная серия DDB включает в себя четырехполосные коаксиальные динамики, которые созданы для активных водителей. Они способны в полной мере воссоздать в автомобиле клубную атмосферу, добавляя драйва и упругого баса. Узнаваемый дизайн и настоящий русский звук делают эту акустическую систему идеальным выбором для тех, кто ценит качество и мощность звука.

Основные характеристики юбилейной серии DDB

Тип: 4-полосная коаксиальная акустическая система

Модель: «Урал DDB AS-D1341»

Улучшенные технические характеристики: больше баса, шире спектр частот и выше отдача высоких частот.

Для замены штатной аудиосистемы: идеально подходит для людей, любящих драйвовую музыку, и может использоваться в штатных местах или в акустической полке.

Серии DDB — это не просто акустика, это настоящая история доверия. За 20 лет на рынке она стала бестселлером компании «Урал» и теперь выходит на новый уровень. Создатель акустических систем DDB, Дмитрий Александрович Заблоцкий, мастер своего дела и директор направления акустических систем «Урал», продолжает традиции качества и инноваций.

Компания «Урал» стремится к инновациям и качеству, предлагая своим клиентам продукцию, которая не только удовлетворяет их потребности, но и превосходит ожидания.

Продажа юбилейной акустической системы DDB начнется 12 апреля в День Космонавтики, что символизирует новое космическое путешествие звука и эмоций для всех автолюбителей.

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