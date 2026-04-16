Сеть «Подружка» замещает систему прогнозирования спроса Oracle российским решением Napoleon IT

Сеть магазинов косметики «Подружка» заменяет систему прогнозирования спроса и управления товарными запасами зарубежного вендора Oracle на решение российского разработчика Napoleon IT. Об этом CNews сообщил представитель Napoleon IT.

Решение планируется развернуть во всей сети, которая насчитывает более 600 розничных магазинов и собственный интернет-магазин. Система позволит точнее прогнозировать спрос на косметику и парфюмерию, снижать риск дефицита товаров на полках и онлайн-витринах, а также оптимизировать товарные запасы сети.

К концу 2026 г. компании внедрят модуль управления пополнением, который автоматизирует распределение товаров между магазинами, складами и распределительными центрами. Это позволит повысить эффективность управления запасами и сократить долю ручных операций. Следующим этапом станет внедрение модуля прогнозирования спроса — он запланирован на 2027 г.

Решение AI-Driven Forecasting & Replenishment (Forecasting — прогнозирование спроса, Replenishment – пополнение запасов) от Napoleon IT предназначено для автоматизации прогнозирования спроса и управления товарными запасами в розничных сетях и дистрибьюторах. Система поддерживает многоуровневое управление запасами не только на уровне магазина, но и на уровне распределительного центра, склада. Модуль прогнозирования обладает опцией ансамблирования моделей, которая позволяет выбирать между машинным обучением и моделями математической статистики для адаптации под разное качество данных в категориях товаров. Внедрение подобных систем позволяют снизить дефицит на 10–20% и сократить избыточные запасы на 10–25%.

«Мы видим растущий интерес ритейлеров к системам нового поколения для управления запасами. Сегодня такие решения должны не просто строить прогноз или рассчитывать заказы, а поддерживать принятие решений по пополнению на всех уровнях цепочки поставок — от распределительного центра до магазина. В проекте с сетью «Подружка» мы внедряем нашу новую платформу, которая помогает повышать доступность товаров для покупателей и делает процессы планирования более прозрачными и управляемыми», —отметил Константин Прайс, коммерческий директор Napoleon IT.

«Мы обновляем процессы в цепочках поставок не ради моды: наша задача — внедрить современные отечественные решения для управления запасами и прогнозирования спроса и тем самым более качественно управлять товародвижением. Команда «Подружки» высоко оценила экспертизу команды Napoleon IT и функциональную наполненность их продукта, который поможет нам выполнить главную цель — сделать сервис для наших покупателей еще более удобным, стабильным и предсказуемым», — сказала Анастасия Сорокоумова, директор департамента по управлению цепочками поставок.

Проект стал продолжением технологического сотрудничества компаний. Ранее Napoleon IT внедрила в сеть магазинов «Подружка» корпоративного ИИ-ассистента для внутренней технической поддержки. Решение на базе LLM и RAG-технологий используется более чем 3 тыс. сотрудников компании и помогает ускорять обработку внутренних запросов и работу службы поддержки.