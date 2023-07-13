Platform V признана лучшей платформой для импортозамещения в рамках премии CNews «Импортозамещение года»

Технологическая платформа Platform V от Сбера заняла 1 место в номинации «Платформа года для импортозамещения», об этом объявлено на торжественной церемонии премии CNews «Импортозамещение года».

Platform V — флагманское решение компании Сбертех. Платформа закрывает потребности прикладных решений на уровне технологического ПО, позволяет быстро и эффективно создавать информационные системы, прикладные продукты и приложения любого масштаба и сложности. Она включает более 70 инструментов и компонентов для разработки промышленных приложений, в том числе технологическую среду, средства разработки и поддержки производственного процесса, системы управления базами данных, удобные решения для интеграции, аналитики и мониторинга, виртуализации и контейнеризации.

Продукты Platform V полностью подходят для задач импортозамещения и включены в Реестр российского программного обеспечения. Платформа соответствует стандартам корпоративного уровня в области безопасности, производительности и надёжности, имеет в своём составе эффективные технологии быстрой разработки, которые позволяют в короткие сроки и с минимальными трудозатратами реализовать необходимую бизнес-логику. Продукты Platform V могут поставляться как интегрированным набором компонентов, так и в виде отдельных решений для точечной замены. Подробнее о продуктах платформы — на сайте Platform V.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка, сказал: «У нас негласное правило: любые технологические решения, которые мы предлагаем рынку, мы сначала проверяем на себе. Думаю, лучшее доказательство высокой производительности и надёжности платформы — тот факт, что уже несколько лет она успешно применяется в «Сбере» для оказания услуг почти 107 млн наших клиентов. Platform V позволила обеспечить технологический суверенитет «Сбера» и добиться значительных бизнес-результатов. Благодаря команде «Сбертеха» наша цифровая платформа постоянно совершенствуется, появляются все новые и востребованные бизнесом продукты для решения задач импортозамещения и цифровой трансформации».

Максим Тятюшев, генеральный директор «Сбертеха», сказал: «Отечественный бизнес остро нуждается в качественных решениях для импортозамещения. Продукты Platform V помогают российским компаниям не просто заменить ПО зарубежных поставщиков, но и значительно преобразовать свой технологический ландшафт. Продукты платформы соответствуют самым высоким стандартам не только по функциональности и отказоустойчивости, но и по уровню клиентоцентричности и удобства для пользователей».

Премия CNews «Импортозамещение года» отмечает ключевые технологии и наиболее успешные проекты, а также персон, которые оказывают наибольшее влияние на этот процесс.