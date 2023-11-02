Проект Москвы получил награду CNews Awards в номинации «Повышение прозрачности в госсекторе: ИТ-проект года»

Проект Москвы стал лауреатом премии CNews Awards в номинации «Повышение прозрачности в госсекторе». Проектом года была признана услуга «Предоставление мест на ярмарке выходного дня» . С ее помощью предприниматели могут подать в электронной форме заявку на предоставление места на городской ярмарке, а затем следить за результатами обработки заявки и распределением мест в блокчейн-сети посредством специального WEB-интерфейса пользователя.

В основе электронной услуги — информационная система «Технологическая платформа распределенных реестров», созданная на основе блокчейн технологии. Она позволяет обеспечить прозрачность оказания электронных услуг и сервисов с помощью механизма общественного контроля за неизменностью данных по предоставляемым городом электронным услугам и сервисам. Так, пользователи услуги «Предоставление мест на ярмарке выходного дня» могут через локальную блокчейн-ноду осуществлять аудит обработки заявок.

Награду CNews Awards получили Алина Желнова, начальник отдела перевода услуг и сервисов в электронный вид Департамента информационных технологий города Москвы и представитель создателя сервиса Александр Каушанский, заместитель генерального директора группы компаний «Программный Продукт».