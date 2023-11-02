«Р7-графика» названа «технологией года» на CNews Awards 2023

Состоялось награждение победителей одной из главных ИТ-премий в России – CNews Awards 2023. В номинации «Технология года: российские технологии» лучшим стал новый продукт от разработчика офисного пакета «Р7-офис» – «Р7-графика».

В 2023 г. офисная среда для совместной работы и коммуникации «Р7-офис» пополнилась новым инструментом — редактором диаграмм и схем «Р7-графика». Продукт позволит заместить функционал ушедших с российского рынка зарубежных решений. К 2028 г. «Р7-офис» планирует занять до 80% рынка поставок ПО для создания диаграмм для крупных компаний и госучреждений. Теперь новая разработка получила признание на новом уровне, завоевав первое место в номинации «Технология года» на CNews Awards 2023.

Это уже не первая победа российского разработчика офисных решений в премии – российский продукт уже четвертый год подряд становится победителем в разных номинациях. В 2022 г. офисный пакет «Р7-офис» одержал победу на CNews Awards в номинации «Российские технологии: продукт года». В 2021 г. «Р7-офис» был отмечен специальной наградой CNews Awards – «Решение года для совместной удаленной работы», а в 2020 г. российская разработка удостоилось награды в номинации «Офисный пакет года».

Премия CNews Awards проводится с 2007 г., отмечая лучшие компании в сфере информационно-коммуникационных технологий и их вклад в развитие инновационной экономики России.

Получая награду, Виталий Шаев, директор центра компетенций «Р7-офис», отметил: «Спасибо за такую высокую оценку нашего труда. Эта оценка также подтверждается и высокой востребованностью нашего продукта на рынке. Мы растем и развиваемся и создаем продукт как для крупных компаний, для среднего и малого бизнеса и для обычных пользователей».

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Вадим Харитонов, начальник отдела системного администрирования «Р7-офис», добавил: «Летом мы выпустили на рынок абсолютно новое решение, которое также входит в состав «Р7-офис» — векторный редактор «Р7-графика», который позволяет создавать схемы, графики и диаграммы любой сложности. Мы рады, что «Р7-графика» позволит нашим клиентам бесшовно иметь возможность создавать графику любой сложности».

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«Р7-офис» — российская офисная среда для совместной работы и коммуникации для бизнеса и индивидуальных пользователей. Является единым офисным решением для создании комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети. В состав «Р7-офис» входит 13 модулей, включая редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почту, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной, версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» офлайн и онлайн. Продукт является неоднократным победителем отраслевой премии CNews Awards и полностью соответствуют требованиям российского законодательства в области импортозамещения.